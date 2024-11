Dieser Rote-Bete-Flammkuchen bringt Farbe und Geschmack in deine Küche

Die Rote Bete ist ein heimisches Wurzelgemüse, das für seine intensiv rote Farbe und seinen leicht erdigen Geschmack bekannt ist. Trotz ihrer vielseitigen Einsatzmöglichkeiten in der Küche ist die Rote Bete aber noch immer ein unterschätztes Lebensmittel. Wir wollen das ändern und stellen dir heute ein Rezept für einen leckeren Rote-Bete-Flammkuchen vor.

Rote-Bete-Flammkuchen zum Selbermachen

Rote Bete ist reich an Vitaminen und Mineralstoffen, die der Körper gerade in den Wintermonaten gut gebrauchen kann. Sie enthält besonders viel Folsäure, Eisen, Kalium und Vitamin C. Auch ihr hoher Anteil an Antioxidantien, vor allem Betanin, das der Knolle ihre leuchtend rote Farbe verleiht, macht sie so wertvoll.

Ein Grund, warum die Rote Bete immer noch unterschätzt wird, ist ihr besonderer Geschmack. Der erdige, leicht süßliche Geschmack ist nicht jedermanns Sache und erinnert manche an den Geruch von Erde oder Wurzeln, was zunächst abschrecken kann. Außerdem kennen viele Rote Bete nur eingelegt im Glas, wo sie oft einen sehr intensiven Essiggeschmack annimmt, der den natürlichen Geschmack überdeckt.

Obendrein haftet der Roten Bete immer noch ein altmodisches Image an. Lange Zeit galt sie eher als „Arme-Leute-Essen“ oder Konservenbeilage und wurde nicht als vielseitige Zutat wahrgenommen. Doch das ändert sich langsam, denn immer mehr moderne Rezepte wie Smoothies, Salate oder auch dieser Rote-Bete-Flammkuchen zeigen die Vielseitigkeit des Wurzelgemüses. Also, lege gleich los und werde ein ebenso großer Fan der Roten Bete wie wir!

Bei Leckerschmecker haben wir noch viele weitere Rezepte mit dem roten Gemüse für dich. Probiere beispielsweise den Rote-Bete-Linsen-Salat oder den Rote-Bete-Zaziki. Für alle Naschkatzen sind die Rote-Bete-Brownies genau das Richtige.

Rote-Bete-Flammkuchen Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Flammkuchenteig aus dem Kühlregal

150 g Crème fraîche

2 EL Sahne

Salz und Pfeffer

1 Rote Bete

100 g Schafskäse alternativ Feta-Käse

eine Handvoll Sonnenblumenkerne Zubereitung Rolle den Flammkuchenteig auf einer bemehlten Arbeitsfläche aus.

Verrühre die Crème fraîche mit der Sahne und schmecke sie mit Salz und Pfeffer ab.

Verteile die Mischung auf dem Flammkuchenteig.

Schäle die Rote Bete und schneide sie in dünne Scheiben. Verteile die Rote-Bete-Scheiben auf dem Flammkuchen.

Zerbrösele den Schafskäse und streue ihn über die Rote Bete.

Zum Schluss verteilst du noch Sonnenblumenkerne obendrauf.

Backe den Rote-Bete-Flammkuchen bei 225 °C Umluft etwa 10 Minuten.

Serviere ihn warm.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.