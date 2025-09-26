Back to the roots: Ketchup mal anders mit Rote Bete

Schon mal Ketchup ohne Tomaten probiert? Zeit wird’s! Dieser Rote-Bete-Ketchup ist die süß-saure Geheimzutat, die deinen nächsten Burger, das Sandwich oder sogar einen Grillteller zum Hingucker macht. Mit seiner unverschämt leckeren Würze, der leuchtend roten Farbe und den gesunden Eigenschaften ist er ein echtes Statement in Sachen Hausgemachtes. Spoiler: Pommes und Co. haben noch nie so großartig geschmeckt!

Rote-Bete-Ketchup für Feinschmecker

Wusstest du, dass man Ketchup nicht nur aus Tomaten herstellen kann? Ich habe mir, bis ich über dieses Rezept für Rote-Bete-Ketchup gestolpert bin, nie wirklich Gedanken über Ketchup gemacht. Okay, das stimmt so nicht ganz. Beim Essen flogen mir meistens Dinge im Kopf herum wie „Muss da so viel Zucker drin sein?“ oder „Das andere Ketchup schmeckt aber fruchtiger.“ Und generell bin ich ja sowieso der Meinung, dass Ketchup aus Glasflaschen besser schmeckt als die Variante aus der Plastikflasche zum Quetschen.

Doch bevor ich mich nun in einer Debatte über Tomaten-Ketchup verliere, kommen wir wieder zum Eigentlichen zurück: Rote-Bete-Ketchup. Es schmeckt anders – aber genau das macht ihn so spannend! Du bekommst die Mischung aus süß und sauer, die du von Ketchup erwartest, aber mit einer aufregenden Tiefe, die an das erdige Wurzelgemüse erinnert und durch die Gewürze richtig aufgepeppt wird. Balsamico-Essig fügt eine leicht fruchtige Säure hinzu, während Paprikapulver und Chiliflocken für eine sanfte Schärfe sorgen.

Und: Du hast die volle Kontrolle über die Zutaten! Keine künstlichen Aromen, kein Konservierungsmittel-Zeug – nur pure, gute Zutaten, die du selbst ausgewählt hast. Die Farbe ist natürlich ein weiteres Highlight: Diese leuchtend dunkelrote Tönung sieht auf jedem Teller aus wie ein Kunstwerk.

Warum solltest du unser Rezept für Rote-Bete-Ketchup unbedingt ausprobieren? Na ganz einfach: Es bringt nicht nur Abwechslung, sondern ist auch ein kleines Statement. Damit zeigst du deinen Gästen, dass Ketchup kreativ, gesund und anspruchsvoll sein kann. Und ganz ehrlich, wer freut sich nicht, wenn er diese farbenfrohe Kreation auf dem Esstisch präsentieren kann und Komplimente dafür einheimst.

Wir bei Leckerschmecker lieben Rote Bete. Deswegen findest du bei uns eine Vielzahl an weiteren Rezepten wie dieses hier für gefüllte Rote Bete mit Bergkäse und Linsen. Zum Frühstück lassen wir uns einen Rote-Bete-Ingwer-Saft schmecken. Fürs Brot können wir dir einen Rote-Bete-Meerrettich-Aufstrich empfehlen.

Rote-Bete-Ketchup Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 1 Glas à ca. 350 ml Zutaten 1x 2x 3x 500 g vorgegarte Rote Bete

1 große Zwiebel

1 Knoblauchzehe

2 EL Öl

3 EL Balsamico-Essig

2 EL Zucker

1 TL Salz

1 TL Paprikapulver edelsüß

1/2 TL Chiliflocken optional

100 ml Wasser Zubereitung Schneide die Rote Bete in Stücke, schäle die Zwiebel und würfle sie fein, ziehe den Knoblauch ab und presse ihn klein. Tipp: Verwende dafür am besten eine Knoblauchpresse 🛒

Erhitze das Öl in einem Topf und dünste die Zwiebel und den Knoblauch glasig an.

Gib die Rote Bete dazu und brate sie kurz mit an.

Gib den Zucker hinzu und lass alles leicht karamellisieren.

Lösche das Ganze mit Balsamico-Essig und Wasser ab.

Würze mit Paprikapulver, Salz und Chiliflocken.

Lass die Mischung ca. 15 Minuten bei schwacher Hitze köcheln, damit sich die Aromen entfalten.

Püriere den Ketchup mit einem Stabmixer, bis die Konsistenz schön glatt ist.

Fülle den Ketchup in sterile Gläser oder Flaschen und lass ihn abkühlen.

