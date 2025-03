Voller Vitamine, voller Geschmack: Rote Bete, Kichererbsen und Feta

Es soll was Gesundes und dennoch Köstliches sein? Dann probier am besten gleich unseren Rote-Bete-Kichererbsen-Salat mit Feta! Die Kombination aus erdig-nussiger Roter Bete, cremigem Feta, knackigen Kichererbsen und würzigem Rucola macht einfach glücklich. Das leichte Dressing aus Weißweinessig, Honig und Kräutern rundet den Salat ab. Egal, ob als schnelles Mittagessen oder als Beilage – dieser Salat schmeckt immer!

Rezept für Rote-Bete-Kichererbsen-Salat mit Feta

Rote Bete ist ein absoluter Hingucker auf dem Teller. Doch das ist nicht alles. Zudem steckt die tiefrote Knolle voller Vitamin B, Folsäure und Eisen. Damit eignet sich das Gemüse perfekt als Eisenquelle für alle Vegetarier und Veganer. Besonders interessant für Sportler: Rote Bete hat einen hohen Nitratgehalt, der die Sauerstoffversorgung der Muskeln verbessern kann. Vielleicht gönnst du dir vor dem nächsten Workout mal eine Extraportion Rote Bete. Wie wär’s?

Geschmacklich ist die Rote Bete jedoch etwas umstritten. Während viele sie lieben, können andere der Knolle wiederum rein gar nichts abgewinnen. Für die einen schmeckt sie daher einfach nur nach einer Handvoll Blumenerde. Andere beschreiben ihren Geschmack als eine spannende Mischung aus erdiger Süße mit leicht würzigen Noten. Wenn du die erdige Note etwas abmildern möchtest, kannst du sie am besten mit fruchtigen oder säuerlichen Zutaten wie Zitrone, Apfel oder Essig kombinieren. Wir setzen in unserem Rezept für Rote-Bete-Kichererbsen-Salat mit Feta auf Weißweinessig.

Bevor du dich jetzt an die Zubereitung des Salats machst, gibt es noch ein paar kleine Tipps im Umgang mit Rote Bete. Sie färbt wie ein Profi und verursacht schnell Flecken. Daher solltest du am besten immer etwas Altes und Handschuhe tragen. Oder zumindest direkt nach der Verarbeitung Hände und Schneidebrett mit Zitrone oder Essig abreiben. Natürlich kannst du Rote Bete sowohl roh als auch gekocht essen. Da kommt es nur darauf an, was dir besser schmeckt. Roh geraspelt in Salaten sorgt sie zum Beispiel für Biss. Gekocht wird sie wunderbar zart und mild. Tipp: Lass die Schale beim garen dran und schäle sie erst danach – so bleiben Aroma und Farbe erhalten. Oder du setzt auf die gekochte vakuumierte Variante. Damit sparst du etwas Zeit.

Schneide für den Salat die Rote Bete in kleine Würfeln. Gieße die Kichererbsen in ein Sieb ab und wasche den Rucola. Gib alles zusammen in eine Schüssel und krümel Feta mit rein. Für das Dressing verrührst du einfach etwas Essig, Öl, Honig und Gewürze. Du kannst die Salatsoße auch mit Hilfe eines Dressing-Shakers 🛒 zubereiten. Danach gibst du es über den Salat und vermengst alles. Guten Appetit!

Rote-Bete-Kichererbsen-Salat mit Feta Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 Dose Kichererbsen

2 Knollen Rote Bete gekocht

2-3 Frühlingszwiebeln

1 Handvoll Rucola

150 g Feta

1 EL Olivenöl

2 EL Weißweinessig

1 TL Honig oder Agavendicksaft

1 TL Oregano

1/2 TL Basilikum

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Gieße die Kichererbsen in ein Sieb, spüle sie ab und lass sie abtropfen. Schneide die Rote Bete in kleine Würfel. Schäle die Frühlingszwiebeln und schneide sie in feine Ringe. Wasche und trockne den Rucola.

Gib alles zusammen in eine Schüssel und brösele Feta darüber.

Verrühre in einer kleinen Schale für das Dressing Olivenöl, Weißweinessig, Honig, Oregano, Basilikum sowie etwas Salz und Pfeffer.

Gieße das Dressing über den Salat und vermenge alles miteinander.

