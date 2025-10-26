Kunterbunter Herbst-Hit: Dieser Salat bringt Farbe auf deinen Teller

Dieser Rote-Bete-Kürbis-Salat mit Burrata ist ein farbenfroher und herbstlicher Sattmacher, den du dir auf gar keinen Fall entgehen lassen solltest. Gerade, wenn mal nicht viel Zeit bleibt, du aber dennoch nicht auf gesund und lecker verzichten willst, ist dieses Rezept die Lösung. Finde gleich heraus, wie du ihn zubereiten kannst.

Rote-Bete-Kürbis-Salat mit Burrata: bewusst genießen

Bist du mal wieder bereit für ein richtig leckeres, unkompliziertes und schnell zubereitetes Salat-Rezept? Dann bist du hier genau richtig! Heute tischen wir einen herbstlichen Rote-Bete-Kürbis-Salat mit Burrata auf. Diese Kombi bringt Farbe auf den Teller und strahlt mit dem goldenen Herbstlaub um die Wette. Schön, nicht wahr? Ich nenne es essbare Kunst. Doch schwatzen wir nicht lange rum, legen wir los!

Für den Rote-Bete-Kürbis-Salat mit Burrata verwenden wir Hokkaido-Kürbis und vorgekochte Rote Bete. Das spart uns Zeit. Perfekt, wenn es nach einem langen (Arbeits-)Tag zügig gehen soll. Beides schneiden wir in mundgerechte Stücke und vermengen sie in einer Schüssel mit etwas Olivenöl, Honig, Muskatnuss, getrocknetem Thymian sowie Salz und Pfeffer. Danach kommt das Ganze für etwa 25 Minuten in den Ofen, bis Kürbis und Rote Bete Röstaromen entfalten.

In der Zwischenzeit kannst du den Rucola waschen und bereits auf einem Teller anrichten. Sobald das Ofengemüse fertig ist, kannst du es auf dem Salatbett platzieren und den Burrata darauf geben. Nun kommt der finale Touch: ein paar geröstete Walnüsse und ein bisschen Balsamico-Creme.

Wenn dir mal nach einem Upgrade des Salats ist, lässt sich das Rezept jederzeit etwas erweitern. Ganz hervorragend passt zum Beispiel noch etwas marinierter und knusprig angebratener Tofu dazu. Auch Pulled Chicken oder zarte Stücke Räucherlachs schmecken köstlich in der Kombination mit Rote Bete, Kürbis und Burrata. Probier’s einfach mal aus!

Rote Bete und Kürbis sind eine fantastische Kombi. Das beweisen auch dieses Rezept für einen weiteren Ofensalat mit Roter Bete und Kürbis sowie diese Rote-Bete-Kürbis-Pizza. Mindestens genauso lecker finden wir auch dieses Rote-Bete-Linsen-Curry. Probier’s gleich mal aus!

Rote-Bete-Kürbis-Salat mit Burrata Olivia Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 1 kleiner Hokkaido-Kürbis ca. 500 g

250 g Rote Bete vorgegart

2 EL Olivenöl

1 EL Honig

1/2 TL getrockneter Thymian

1 Prise Muskatnuss frisch gerieben

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 Handvoll Rucola

2 EL Walnüsse

1 Kugel Burrata ca. 150 g

3 EL Balsamico-Creme Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C (Ober-/Unterhitze) vor. Schneide den Hokkaido-Kürbis und die Rote Bete in mundgerechte Stücke. Mische die Kürbis- und Rote-Bete-Stücke in einer Schüssel mit Olivenöl, Honig, Thymian, einer Prise Muskatnuss sowie Salz und Pfeffer. Verteile das Gemüse auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech und röste es für ca. 20-25 Minuten im Ofen, bis der Kürbis weich und leicht karamellisiert ist. Tipp: Wenn du auf Nachhaltigkeit Wert legst, dann kannst du auch Wenn du auf Nachhaltigkeit Wert legst, dann kannst du auch wiederverwendbare Backmatten 🛒 benutzen. Wasche den Rucola und richte ihn auf einem Teller oder einer Platte an. Röste die Walnüsse in einer Pfanne ohne Öl. Verteile das geröstete Gemüse darüber und platziere die Burrata in der Mitte. Bestreue den Salat mit den gerösteten Walnüssen und beträufle alles mit der Balsamico-Creme. Notizen Noch herbstlicher auf dem Esstisch wird es mit der passenden Herbst-Deko. Bei Geniale Tricks findest du coole Ideen und einfach Anleitungen, wie diese hier für Deko-Eicheln

