Rote-Bete-Linsen-Salat macht dich fit für die kalte Jahreszeit

Im Herbst haben nicht nur Gemüsesorten wie Kohl und Kürbis ihren großen Auftritt, sondern auch die Rote Bete. Endlich gibt es die gesunden Knollen wieder frisch zu kaufen. Daraus zaubern wir allerhand Köstliches, wie unseren Rote-Bete-Linsen-Salat, der nicht nur ordentlich satt macht, sondern dich zudem mit gesunden Inhaltsstoffen versorgt.

Rote-Bete-Linsen-Salat: Feines aus der tollen Knolle

Auf den ersten Blick wirkt die Rote Bete eher unscheinbar. Aber wie so oft im Leben, lohnt sich hier ein genauerer Blick hinter die Kulissen. Die Knolle ist nämlich ein echter Superstar, weiß es bloß noch nicht. Dabei liegen die Gründe klar auf der Hand, denn die Bete hat einiges zu bieten. Eigentlich wissen wir gar nicht, wo wir da anfangen sollen, so gesund ist das Wurzelgemüse.

Und wusstest du, dass dich die Rote Bete auch wacher und munterer macht? Grund dafür ist ihr hoher Anteil an Eisen und Folsäure. Die regen die Blut- und Zellbildung an und das beugt Müdigkeit vor. Im Herbst und Winter also, wenn wir uns am liebsten zum Winterschlaf zurückziehen würden, kann uns die Bete dabei helfen, aus dem Tief zu kommen. Außerdem stärkt sie das Immunsystem und wirkt entzündungshemmend.

Zudem ist sie gleich mit einem ganzen Strauß an Vitaminen ausgestattet, darunter Vitamin C, B 1, 3 und 6 sowie Vitamin E.

Jetzt, wo ich weiß, wie gesund die Rote Bete ist, gehe ich gleich in die Küche und bereite mir einen Rote-Bete-Linsen-Salat zu. Und wo wir beim Thema Linsen sind, die Hülsenfrüchte sind auch nicht ohne. Die können mit Magnesium unser Nervensystem unterstützen und enthalten viel Eisen. Ganz nebenbei machen sie auch gut satt, denn Linsen haben viel Eiweiß und Ballaststoffe.

Zur Bete und den Linsen geben wir noch frische Petersilie und gehackte Walnüsse. Ein Dressing aus Olivenöl und Apfelessig rundet den Salat ab. Es harmoniert zudem perfekt mit dem erdigen Aroma der Bete und bringt gleichzeitig eine frische Note in den Salat.

