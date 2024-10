Wahnsinns-Kombi: Rote Bete mit Feta aus dem Ofen

Weißt du, was das perfekte Gericht ist, wenn du in der Küche lustlos, faul und ungeduldig bist? Ofengemüse. Du musst eigentlich nur das Gemüse kleinschneiden und den Rest erledigt der Ofen. Das Gemüse kannst du je nach Saison wählen. Im Herbst bietet sich natürlich der Kürbis besonders gut an. Aber auch Rote Bete lässt sich hervorragend im Ofen zubereiten. Folgendes Rote-Bete-mit-Feta-Rezept zeigt dir, wie!

Rote Bete und Feta treffen sich im Ofen

Wir sind große Fans vom leicht erdigen Geschmack der Roten Bete. Besonders gut passt dieser zum geschmacklich relativ neutralen Feta-Käse. Eine richtig schöne Zutaten-Kombi, die auch den letzten Rote-Bete-Skeptiker überzeugen wird.

Das Schöne an unserem Rote-Bete-Rezept ist die einfache Zubereitung. Die meiste Arbeit macht eigentlich der Ofen. Du musst die Zutaten nur klein schneiden, zusammenbringen und in die Wärme schieben. Ratzfatz in der Zubereitung und schmackofatz im Geschmack.

Nach nur 15 Minuten im Ofen hat die Rote Bete mit Feta ihren großen Moment. In Verbindung mit Knoblauch, Rosmarin und Thymian gibt es förmlich eine aromatische Geschmacksexplosion. Besonders gut passen übrigens klein gehackte Walnüsse zu diesem Ofengemüse. Aber überzeuge dich am besten selbst und gönn dir dieses Rezept für Rote Bete mit Feta aus dem Ofen.

Dafür brauchst du:

250 g Rote Bete

1 Schalotte

eine Handvoll Rucola

1 Thymianzweig

1 Rosmarinzweig

1 Knoblauchzehe

1 TL Olivenöl

50 g Feta

Baguette (optional)

klein gehackte Walnüsse

So geht es:

Schneide die Rote Bete in Spalten (oder Scheiben, oder Würfel – ganz wie du magst). Schäle außerdem die Schalotte und achtel sie. Wasche Rosmarin und Thymian und hacke die Kräuter klein. Schneide den Knoblauch ebenfalls klein und vermische ihn mit Olivenöl. Gib Rote Bete und Schalotte in eine ofenfeste Form und streue die Kräuter darüber. Brösle obendrein den Feta klein und verteile ihn auf der Oberfläche. Beträufle nun alles mit dem Knoblauchöl. Schiebe die Form bei 175 °C Umluft für ca. 15 Minuten in den vorgeheizten Ofen (2. Schiene von oben). Verteile auf dem Ofengemüse mit Feta noch klein gehackte Walnüsse und den gewaschenen Rucola. Reiche zudem als Beilage ein Baguette.

