Dieser Salat beweist: Rote Bete und Meerrettich sind wie füreinander geschaffen

Der Herbst kommt unausweichlich näher und das bedeutet so einiges: fallende Blätter, mehr Regen, kürzere Tage. Aber eben auch die ganzen Goodies der Saison, allen voran Äpfel und Rote Bete. Beides heimische Obst- und Gemüsesorten, die eine süß-säuerlich, die andere süß-erdig. Beide in ewiger Sehnsucht nacheinander, denn ihre Aromen passen zusammen wie kaum zwei andere. Um diese Zusammenkunft zu feiern, gibt es einen Rote-Bete-Salat mit Apfel und Meerrettichdressing. Der schmeckt so gut, dass es gar nicht schlimm ist, wenn der Sommer sich langsam verabschiedet.

Rote Bete ist bekannt für ihren süßen, leicht erdigen Geschmack. Äpfel schmecken am besten, wenn sie fruchtig, aber leicht säuerlich sind. Und Meerrettich hat eine Art der Schärfe, die unvergleichlich ist. Kombiniert man all das miteinander, kommt ein Rote-Bete-Salat mit Apfel und Meerrettichdressing dabei heraus. Und der hat es in sich.

Rote-Bete-Salat mit Apfel und Meerrettichdressing bedient jede der vier Geschmacksrichtungen plus noch ein bisschen mehr. Denn neben säuerlich, süß, salzig und etwas bitter schmeckt er außerdem scharf und umami. Wer hätte gedacht, dass in einem einfachen Salat so viel Geschmack stecken kann?

Die Besonderheit: Für den Rote-Bete-Salat mit Apfel und Meerrettichdressing wird die Rote Bete nicht gekocht, sondern roh aufgehobelt. Wenn du nur die eingeschweißten Knollen kennst, wird es deine Welt verändern, sie mal roh zu essen, das kannst du mir glauben. Rohe Rote Bete ist nämlich knackig, schmeckt frischer und nicht so muffig, wie es bei der vakuumierten Version der Fall sein kann. Damit sie nicht zu hart ist, mariniere sie einfach vorher mit ein wenig Salz und Öl. Dazu gesellen sich knackige Apfelspalten, Crème fraîche und natürlich das besagte Meerrettichdressing. Dieses schmeckt mit frisch geriebenem Meerrettich am besten. Findest du diesen nicht, verwende einfach etwas Meerrettich aus dem Glas.

Egal, ob als Beilage zum Essen oder mit etwas Brot als leichter Lunch – dieser Salat schmeckt wirklich immer und sieht noch dazu richtig toll aus. Probiere ihn doch einfach direkt mal aus! Auf den Geschmack gekommen, wirst du von Rote Bete kaum genug bekommen können. Bereite direkt noch mehr daraus zu, zum Beispiel Rote-Bete-Zaziki, einen Red Goddess Salad oder einen Rote-Bete-Feta-Aufstrich.

Rote-Bete-Salat mit Apfel und Meerrettichdressing Nele 1 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x Für den Salat: 200 g Rote Bete

1 Prise Salz

1 EL Olivenöl

200 g Apfel

1/2 Zitrone Saft

150 g Crème fraîche

Kresse Für das Dressing: 1 1/2 Meerrettich frisch gerieben

3 EL Olivenöl

1 EL Apfelessig

1/2 TL Zucker optional

Salz und Pfeffer Zubereitung Schäle die Rote Bete und hobele sie dünn auf. Tipp : Das geht am besten mit einer : Das geht am besten mit einer Mandoline 🛒

Vermische die Rote Bete mit einer Prise Salz und etwas Olivenöl und stelle sie kurz zur Seite.

Schneide den Apfel in Spalten und lege diese kurz in eine Schale mit Wasser und Zitronensaft.

Knete die Rote Bete einmal durch und richte sie zusammen mit dem Apfel auf einem großen Teller an.

Verteile die Crème fraîche sowie etwas frisch geschnittene Kresse darauf.

Verrühre die Zutaten für das Dressing miteinander und verteile es auf dem Salat.

