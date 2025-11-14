Dieses Rote-Bete-Tatar ist eine leckere Vorspeise für die Feiertage

So langsam machen wir uns in der Redaktion bereits Gedanken, was wir zu Weihnachten servieren möchten. Immerhin sind der Heilige Abend, der erste und der zweite Weihnachtsfeiertag für uns die kulinarischen Highlights des Jahres. Die Herausforderung: Wenn die Familie zusammenkommt, treffen auch die unterschiedlichsten Essensvorlieben aufeinander. Die einen möchten auf den Festtagsbraten nicht verzichten, die anderen essen aber kein Fleisch. Was tun? Wir haben einige Ideen für dich, die alle satt und glücklich machen. Beginnen wir mit der Vorspeise und diesem leckeren Rote-Bete-Tatar.

Rezept für Rote-Bete-Tatar: festliche Vorspeise

Das Rote-Bete-Tatar ist schnell und vollkommen unkompliziert gemacht. Der klare Vorteil: Du kannst es praktischerweise sehr gut bereits am Morgen oder sogar Vorabend vorbereiten. So sparst du Zeit und Nerven am Weihnachtsabend und kannst die besinnlichen Momente mit deinen Liebsten genießen.

Das Rote-Bete-Tatar wird nicht nur die Veggie-Fans am Tisch überzeugen, sondern schmeckt auch allen Fleischessern. Somit musst du für alle am Tisch nur eine Vorspeise vorbereiten und nicht mit unterschiedlichen Gerichten auf die verschiedenen Vorlieben reagieren. Insgesamt brauchst du nur 30 Minuten, dann ist das Tatar fertig. Und schau mal, sieht es nicht toll aus? Ein echter Hingucker auf der Festtagstafel.

Noch ein Weihnachtsgeschenk gesucht? Mach deinen Liebsten mit einem Kochkurs eine kulinarische Freude!

Um das Rote-Bete-Tatar anzurichten, kannst du einen Servierring zur Hilfe nehmen. Aber auch eine kleine Schüssel oder ein kleines Glas helfen dabei. Hast du also keinen Ring, fülle etwas vom Tatar in Schüssel oder Glas, drücke es etwas fest und stelle das Gefäß anschließend kopfüber auf den Teller. Hebe es dann vorsichtig hoch, sodass die Vorspeise ihre Form behält.

Suchst du weitere Ideen ohne Fleisch, die du zu Weihnachten servieren kannst, empfehlen wir dir unseren Kürbis Wellington mit Pilzfüllung als Hauptspeise. Möchtest du wiederum Inspiration fürs Kochen mit Roter Bete, gefallen dir bestimmt unsere knusprigen Rote-Bete-Schnitzel oder Rote Bete aus der Heißluftfritteuse.