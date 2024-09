Rote-Bete-Zaziki ist der beliebteste Gast auf der Grillparty

In einer meiner Lieblingsserien ernährt sich einer der Hauptcharaktere fast ausschließlich von Dips in allen Varianten und Formen. Ob darunter auch ein Rote-Bete-Zaziki war, kann ich nicht sagen, aber dieser cremige Aufstrich hätte ihm sicher gefallen.

Sieht schön aus und schmeckt fantastisch: Rote-Bete-Zaziki

Die griechische Küche ist bekannt für ihre große Auswahl an kleinen Vorspeisen, von denen die eine besser schmeckt als die andere und man sich im Restaurant nie entscheiden kann, welche man möchte, weil sie wirklich alle köstlich sind. Auch Dips wie Zaziki gehören dazu.

Ein Rote-Bete-Zaziki ist zwar nicht typisch griechisch, aber eine Variante des traditionellen Dip-Klassikers. Zubereitet wird er mit Magerquark, Knoblauch, griechischem Joghurt und natürlich mit Rote Bete. Knoblauch, Zitrone und Dill sorgen für den Geschmack.

Für den Dip verwendest du am besten bereits gekochte Rote Bete aus der Gemüseabteilung deines Supermarktes. So sparst du bei der Zubereitung jede Menge Zeit. Schneide die Bete in kleine Würfel und rasple sie in Streifen. Lass sie danach am besten etwas abtropfen.

Als Nächstes verrührst du Quark, griechischen Joghurt und Mineralwasser und gibst die Rote Bete dazu. Den Dill hackst du fein und den Knoblauch schneidest du in kleine Würfel oder presst ihn durch eine Knoblauchpresse. Reibe noch die Schale einer halben Zitrone ab und presse den Saft aus. Zitronensaft und -abrieb vermengst du nun mit Dill und Knoblauch sowie den übrigen Zutaten. Im Prinzip ist dein Rote-Bete-Zaziki auch schon fertig. Damit er aber so richtig intensiv schmeckt, stellst du ihn vor dem Verzehr noch für zwei Stunden zum Ziehen in den Kühlschrank.

Rote-Bete-Zaziki ist ein vielseitiger Dip, der zu vielem passt. Er schmeckt unter anderem zu Baguette oder Fladenbrot. Zu gegrillten Steaks oder zu Fisch ist er eine tolle Beilage. Aber auch zu Brotsticks, Crackern oder Gemüse kannst du ihn dir schmecken lassen. Probiere ihn unbedingt aus!

