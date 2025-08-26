Für Fans der orientalischen Küche: Hast du diese Falafel schon probiert?

Lust auf Falafel, aber keine Lust auf die Standardvariante? Dann sind diese Rote-Linsen-Falafel genau dein Ding! Rote Linsen bringen einen herzhaften, leicht nussigen Geschmack mit, der sich perfekt mit orientalischen Gewürzen wie Kreuzkümmel und Sumach ergänzt. Außen knusprig, innen saftig – und das Beste? Ein selbstgemachter Tahini-Joghurt-Dip mit Koriander verleiht dem Ganzen eine herrliche Frische. Dieses Rezept ist perfekt für alle, die etwas Neues auf den Teller zaubern wollen!

Rezept für Rote-Linsen-Falafel: genial einfach

Wenn ich unterwegs hungrig werde, enttäuscht mich eines nie: Falafel im Brot! Ein bisschen frisches Gemüse, Käse und verschiedene Soßen wie Hummus, Knoblauch und Sesamsoße dazu und schon hat man eine köstliche Mahlzeit, die man mit einem Radler vom Späti oder noch besser Ayran genießen kann. Ganz gleich, ob nach einer langen durchtanzten Nacht, inmitten vom Umzugsstress oder weil man einfach Lust darauf hat. Falafel gehören für mich fest zum Speiseplan und haben mich schon durch die verschiedensten Situationen in meinem Leben begleitet.

Hin und wieder mache ich sie auch mal zu Hause selbst. Doch nie schmecken sie genauso köstlich, wie an einem der vielen Falafel-Läden hier in Berlin. Dennoch gibt es heute von mir ein Rezept dazu. Doch das Besondere daran ist, dass wir diese Version nicht wie gewohnt mit Kichererbsen herstellen, sondern aus roten Linsen. Rote-Linsen-Falafel stehen der traditionellen Version in nicht nach. Neugierig? Dann binde dir deine Kochschürze um und wir starten!

Zunächst kochst du Linsen weich und lässt diese danach gut in einem Sieb abtropfen. In der Zwischenzeit kannst du Zwiebeln klein würfeln und mit etwas Öl der Pfanne glasig andünsten. Parallel röstest du in einer weiteren Pfanne Sesam an. Petersilie und Knoblauch hackst du beides fein. Wenn du soweit alles vorbereitet hast, kannst du die Linsen mit Zwiebeln, Knoblauch, Petersilie, Sesam und Gewürzen wie Kreuzkümmel, Koriander, Sumach, Paprikapulver sowie Salz und Pfeffer vermischen. Noch etwas Kichererbsenmehl unterrühren für eine bessere Bindung und ab damit in den Kühlschrank für circa eine halbe Stunde.

Währenddessen rührst du aus Joghurt, Tahini, Zitronensaft, frischem gehackten Koriander, Zitronensaft und Salz einen Dip zusammen. Stelle ihn kalt, bis du aus der Masse deine Rote-Linsen-Falafel fertig gebraten ist. Danach kannst du die knusprigen Bällchen mit dem Tahini-Joghurt-Dip servieren und genießen. Guten Appetit!

Rote-Linsen-Falafel Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Ruhezeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für die Rote-Linsen-Falafel: 200 g rote Linsen

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1 Bund Petersilie

neutrales Pflanzenöl zum Braten

1 EL weißer Sesam

1 TL Kreuzkümmel gemahlen

1 TL Koriander gemahlen

1/2 TL Paprikapulver edelsüß

1 TL Sumach-Gewürz online erhältlich, z.B. hier 🛒

Salz und Pfeffer nach Geschmack

50 g Kichererbsenmehl online erhältlich, z.B. hier 🛒 Für den Tahini-Joghurt-Dip: 1 Knoblauchzehe

1 Handvoll frischer Koriander

150 g Naturjoghurt

2 EL Tahini online erhältlich, z.B. hier 🛒

1 EL Zitronensaft

Salz nach Geschmack Zubereitung Spüle die roten Linsen unter fließendem Wasser ab und koche sie in einem Topf mit Wasser nach Packungsanweisung weich. Lass sie in einem Sieb gut abtropfen, damit die Masse später nicht zu feucht wird.

Schäle die Zwiebel und den Knoblauch und hacke beides fein. Wasche, trockne und schneide die Petersilie ebenfalls fein.

Erhitze etwas Öl in einer Pfanne und dünste die Zwiebeln kurz glasig darin an. Röste parallel den Sesam in einer Pfanne ohne Öl, bis er zu duften beginnt.

Vermische die gekochten Linsen in einer großen Schüssel mit den Zwiebeln, dem Knoblauch, dem Sesam, den Gewürzen sowie Salz und Pfeffer.

Püriere die Masse mit einem Pürierstab oder in einer Küchenmaschine, sodass sie eine leicht stückige, aber formbare Konsistenz hat.

Gib das Kichererbsenmehl hinzu und rühre es gleichmäßig unter, bis die Masse gut bindet. Sie sollte nicht mehr kleben. Falls nötig, gib etwas mehr Mehl hinzu.

Stelle die Falafel-Masse für ca. 30 Minuten in den Kühlschrank, damit sie etwas durchziehen und die Aromen sich entfalten können.

Forme danach aus der Masse gleichmäßige Kugeln oder flache Taler.

Erhitze ausreichend Pflanzenöl in einer Pfanne. Brate die Falafel bei mittlerer Hitze goldbraun und knusprig (ca. 3–4 Minuten pro Seite). Lass sie anschließend auf Küchenpapier abtropfen, um überschüssiges Öl zu entfernen.

Schäle und reibe derweil die Knoblauchzehe für den Dip fein. Wasche, trockne und schneide den Koriander klein.

Vermische Naturjoghurt, Tahini, Zitronensaft, Knoblauch und Koriander in einer Schüssel. Schmecke mit Salz ab.

Serviere die Rote-Linsen-Falafel mit dem Tahini-Joghurt-Dip.

