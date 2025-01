Diese Suppe ist ein veganer Muntermacher

Ende Januar ist der Winter für die meisten besonders anstrengend. Es wird einfach nicht heller, das Wetter nicht schöner, alles ist grau und trüb. Da muss der Dopaminkick anderswo herkommen. Zum Beispiel von farbenfrohen Suppen. Die wärmen außerdem von innen und versorgen ganz heimlich nebenbei den Körper mit Nährstoffen. Den Lieblingssuppen voran steht momentan besonders diese Rote-Linsen-Karotten-Suppe. Die könnte es wirklich jeden Tag geben!

Rote-Linsen-Karotten-Suppe: sämig und lecker

Ach ja, die Suppenküche. Sie bringt einen doch wirklich durch jeden noch so dunklen Wintertag und hat die Macht, die Stimmung aufzubessern, beinahe egal, wie schlecht sie sein mag. Diesen Winter haben es uns besonders Hülsenfrüchte angetan. Denn die sind nicht nur erschwinglich und vielseitig, sondern auch unheimlich lecker. Unsere Rote-Linsen-Karotten-Suppe punktet also nicht nur farblich, sondern auch auf allen anderen Ebenen.

Rote Linsen solltest du viel häufiger in deinen Speiseplan integrieren. Denn sie sind eine hervorragende Quelle für pflanzliches Eiweiß, das dein Körper besonders gut verdauen kann, fördern durch ihren hohen Ballaststoffgehalt die Verdauung und sollen sogar das Herz gesund halten können. Toll, oder? Zusätzlich schmecken sie mild und leicht süßlich.

Perfekt also, um sie zusammen mit Wurzelgemüse zu einer Suppe zu verarbeiten. Besonders Karotten bieten sich an, denn sie sind gut lagerfähig und somit auch im Winter regional zu erwerben. Ihr hoher Anteil an Beta-Carotin, einer Vorstufe von Vitamin A, schützt deine Augen und ihr süßlicher Geschmack macht einfach nur glücklich. Worauf wartest du noch? Schnapp dir zwei Möhren und mach dich ans Schnippeln! Die Rote-Linsen-Karotten-Suppe braucht nur etwa 30 Minuten, bis sie fix und fertig auf deinem Tisch steht. Los geht’s!

