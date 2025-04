Rote-Linsen-Kokos-Suppe: Klassiker mit exotischer Note

Omas traditionelle Linsensuppe ist einfach die beste. Daran gibt es auch kein Zweifel. Doch ab und zu hat man einfach Lust auf etwas Abwechslung und die Klassiker verdienen ein Upgrade. Wir schnappen uns Linsen, Möhren, Lauch, Kokosmilch und ein paar orientalische Gewürze und verwandeln die Zutaten in eine Rote-Linsen-Kokos-Suppe.

Fertig in 30 Minuten: Rote-Linsen-Kokos-Suppe

Suppen sind wohl das, was man als Wohlfühlessen bezeichnen könnte. Sie wärmen von innen, machen satt und sind meist auch schnell zubereitet. Ein gutes Beispiel ist unsere Rote-Linsen-Kokos-Suppe, die traditionelle Aromen mit orientalischen Noten verknüpft.

Die Suppe ist ein spannender Mix, in dem sowohl orientalische Aromen als auch exotische Kokosnuss perfekt miteinander harmonieren. Highlight ist aber die leicht säuerliche Note, die durch die Zugabe von Zitronenabrieb und Zitronensaft entsteht. Sie ist ein guter Kontrast zu Gewürzen wie gemahlenem Koriander und Kreuzkümmel. Wie stark die Frucht in der Suppe aber herauszuschmecken sein soll, bestimmt allein dein Geschmack. Davon ist abhängig, wie viel Zitronensaft du zur Suppe dazugibst. Du kannst die Menge von Zitronenabrieb und -saft also ganz individuell variieren.

Was unsere Suppe ebenfalls gut vertragen kann, ist eine ordentliche Portion Schärfe. Wir geben dafür eine Teelöffelspitze voll Chiliflocken zum Kochen mit dazu. Wer scharfe Aromen nicht so gut verträgt, lässt die Chili einfach weg. Nach dem Kochen pürierst du alle Zutaten gründlich durch für eine samtige Textur, füllst die Suppe in Schälchen und streust nach Geschmack frische Kresse und geröstete Samen wie Kürbiskerne oder Sonnenblumenkerne darüber.

Übrigens, die Suppe lässt sich gut einfrieren. Bleibt etwas übrig und du möchtest die Reste nicht gleich am nächsten Tag essen, dann fülle sie in eine luftdicht verschließbare Dose und friere die Suppe ein, bis du mal wieder Lust darauf hast.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Noch mehr Lust auf den Sattmacher rote Linsen? Dann probiere auch mal diese Linsenbällchen in Kokos-Curry-Soße, ein indisches Dal oder diese Feta-Linsen-Bratlinge.

Rote-Linsen-Kokos-Suppe keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 250 g rote Linsen

1 große Möhre

1 Stange Lauch

1 EL Kokosöl

1 TL Kurkuma

1 TL gemahlener Koriander online zum Beispiel hier 🛒

1 TL Kreuzkümmel

1/4 TL Chiliflocken

3 kleine Bio-Zitronen Saft und Abrieb

800 ml Gemüsebrühe

400 ml Kokosmilch

Salz und Pfeffer

frische Kresse optional

2 TL Kürbis- oder Sonnenblumenkerne optional Zubereitung Wasche die Linsen unter kaltem Wasser, bis das Wasser klar ist. Wasche die Möhre, schäle sie und schneide sie in Scheiben. Wasche dem Lauch gründlich und schneide ihn in Ringe.

Erhitze das Kokosöl in einem großen Topf, gibt den Lauch dazu und röste ihn leicht braun mit an.

Gib die Gewürze hinzu und brate sie kurz mit an.

Presse den Saft von 1,5 Zitronen aus und gieße ihn mit in den Topf. Füge die Karotten und die Linsen dazu und verrühre alle Zutaten gut miteinander.

Lösche alles mit der Gemüsebrühe ab und lass die Suppe für rund 25 Minuten auf mittlerer Stufe köcheln.

Gieße die Kokosmilch dazu und püriere die Zutaten, bis sie die gewünschte Textur hat.

Schmecke die Suppe mit dem restlichen Zitronensaft von 1,5 Zitronen ab, reibe die Schale einer Zitrone ab und füge sie zusammen mit Salz und Pfeffer ebenfalls hinzu.

Serviere die Suppe heiß mit frischer Kresse und gerösteten Sonnenblumenkernen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.