Linsen für alle! Am liebsten als roten Linsensalat mit Tofu

Salate aus Hülsenfrüchten machen momentan ihre Runden durch die Küchen der Menschen. Besonders beliebt sind dabei Varianten mit Kichererbsen oder Kidneybohnen. Doch wusstest du schon, dass auch Linsen einen hervorragenden Salat abgeben? Dieser rote Linsensalat mit Räuchertofu beweist genau das: Er ist einfach zubereitet, unheimlich lecker und noch dazu richtig gesund. Komm, wir legen direkt los!

Roter Linsensalat mit Räuchertofu, Möhren und Frühlingszwiebeln

Dieser rote Linsensalat mit Räuchertofu ist ein Klassiker aus meiner alten WG zu Studienzeiten. Sobald es wärmer wurde, konnten wir es kaum abwarten, unsere stark aufgeheizte Altbauwohnung zu verlassen und uns in Richtung Wasser zu begeben. Dort verbrachten wir teilweise den halben oder auch ganzen Tag im Halbschatten auf einer Wiese, lernten für die Uni oder faulenzten. Verpflegung musste sein, keine Frage. Salate jeglicher Art waren dafür die perfekte Lösung.

Wenn man aber nach einigen warmen Tagen den Appetit verliert auf Nudel- und Kartoffelsalat, dann muss etwas anderes her. An einem dieser Tage durchstöberte ich Küchen- und Kühlschrank und förderte so ziemlich alles zutage, was wir noch an Zutaten da hatten: rote Linsen, Möhren, Frühlingszwiebeln und Räuchertofu. Um ehrlich zu sein, ich hätte damals nicht gedacht, dass daraus ein wirklich guter Salat entstehen kann. Aber ich lag falsch.

Schnell kochte ich die Linsen, rieb die Möhren und briet sie mit dem Tofu an, löschte mit Sojasoße ab und vermischte alles mit geschnittenen Lauchzwiebeln. Und siehe da: Der rote Linsensalat mit Räuchertofu war ein absoluter Hit, der uns ab sofort bei vielen Sommerausflügen begleiten sollte.

Rote Linsen haben einen ganz eigenen Geschmack, nussig und aromatisch und sind daher trotz ihrer weichen Struktur gut für allerlei warme und kalte Speisen gemacht. Koche sie am besten so, dass sie zwar durch sind, aber noch einen leichten Biss haben und schrick sie mit kaltem Wasser ab. So behalten sie ein wenig besser ihre Form. Roter Linsensalat mit Räuchertofu ist wirklich lecker – und ein weiterer Beweis dafür, dass auch mit ungewöhnlichen Resten etwas Leckeres gekocht werden kann!

Roter Linsensalat mit Räuchertofu
Zubereitungszeit 30 Minuten Min.
Gesamtzeit 30 Minuten Min.
Portionen 4
Zutaten
220 g rote Linsen

Salz

3 EL Olivenöl

Gemüsebrühe

1 Möhre ca. 150 g

200 g Räuchertofu

4 Frühlingszwiebeln

1 Knoblauchzehe

3 EL Sojasoße

1 Limette

Pfeffer

gehackte Erdnüsse nach Belieben Zubereitung Koche die roten Linsen nach Packungsbeilage in ca. 500 ml Wasser, bis sie gar, aber noch bissfest sind. Schrick sie dann ab, salze sie und vermische sie mit einem Schuss Öl.

Raspele derweil die Möhre, schneide den Tofu in mundgerechte Stücke und die Frühlingszwiebeln in Röllchen. Schäle und hacke den Knoblauch.

Erhitze etwa 1 EL Olivenöl in einer Pfanne und brate den Tofu rundum knusprig an. Gib dann Knoblauch und Möhre hinzu und brate alles, bis die Möhre gerade so weich wird. Lösch mit der Sojasoße ab.

Gib Tofu, Möhren und Frühlingszwiebeln zu den Linsen und mische alles gut durch.

Rühre das restliche Öl und den Saft einer halben Limette unter und schmecke mit Salz und Pfeffer ab. Bestreue den fertigen Salat, wenn du magst, mit Erdnüssen.

