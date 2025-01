Rotkohl-Flammkuchen mit Ziegenkäse: Winterzauber aus dem Ofen

Flammkuchen ist bekannt für seine Vielseitigkeit – und diese Variante zeigt, wie wunderbar sich winterliche Aromen auf dem hauchdünnen Teig vereinen. Der Rotkohl sorgt nicht nur für eine leuchtende Farbe. Er harmoniert perfekt mit dem cremig-würzigen Ziegenkäse und der dezenten Süße von Honig, während etwas frischer Thymian und geröstete Walnüsse für das gewisse Etwas sorgen. Dieser farbenfrohe Rotkohl-Flammkuchen mit Ziegenkäse bringt ein Stück Wintergenuss auf deinen Teller und ist ein echtes Highlight für gemütliche Abende!

Rezept für Rotkohl-Flammkuchen mit Ziegenkäse: So lecker kann Rotkohl sein

Falls du noch nie selbst Flammkuchenteig zubereitest hast, keine Sorge. Es ist ganz einfach, funktioniert ohne Hefe und mit Zutaten, die du bestimmt auf Vorrat zu Hause hast. Verknete für den Flammkuchenteig in einer großen Schüssel Mehl, Salz und eine Prise Zucker mit etwas Öl und Wasser zu einem glatten Teig. Danach stellst du diesen abgedeckt für ungefähr eine halbe Stunde zum Ruhen. In der Zwischenzeit kannst du den Backofen für den Rotkohl-Flammkuchen mit Ziegenkäse vorheizen und ein Backblech mit Backpapier auslegen.

Danach geht’s an den Belag für den Rotkohl-Flammkuchen mit Ziegenkäse. Entferne zuerst den Strunk des Rotkohls und schneide ihn dann in dünne Streifen oder hobele ihn mithilfe einer Küchenreibe fein. Anschließend schälst und schneidest du die Zwiebel in Ringe und hackst die Walnüsse grob.

Hat der Teig fertig geruht, kannst du ihn dünn ausrollen. Am besten klappt das auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche. Lege den ausgerollten Flammkuchenteig auf das Backblech, bestreiche ihn mit Crème fraîche und würze mit ein wenig Salz und Pfeffer. Anschließend belegst du das Ganze mit dem Rotkohl, den Zwiebeln, dem Ziegenkäse und den gehackten Walnüssen. Danach kommt der Rotkohl-Flammkuchen mit Ziegenkäse für circa 15 bis 20 Minuten in den Ofen. Backe ihn so lange, bis er goldbraun und knusprig ist. Zum Schluss kannst du das Ganze auf einem Flammkuchenbrett 🛒 servieren, indem du noch etwas Honig darüber träufelst und mit frischem Thymian garnierst. Guten Appetit!

Rotkohl-Flammkuchen mit Ziegenkäse Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Ruhezeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 5 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für den Flammkuchenteig: 200 g Mehl

1 TL Salz

1 Prise Zucker

1 EL Olivenöl

100 ml Wasser Für den Belag: 500 g Rotkohl

1 Zwiebel rot

30 g Walnusskerne

150 g Crème fraîche oder Schmand

Salz und Pfeffer nach Geschmack

150 g Ziegenkäse

1 EL Honig

Einige Stiele frischer Thymian zum Garnieren Zubereitung Gib die trockenen Zutaten für den Flammkuchenteig sowie das Öl in eine große Schüssel, füge nach und nach das Wasser hinzu und verknete alles zu einem glatten Teig. Decke den Teig mit einem Tuch ab und lass ihn ca. 30 Minuten ruhen.

Heize den Backofen auf 220 °C (Ober-/Unterhitze) vor. Lege ein Backblech mit Backpapier aus.

Entferne den Strunk des Rotkohls und hobel ihn entweder mit einer Küchenreibe fein oder schneide ihn in dünne Streifen. Schäle die Zwiebel und schneide sie in Ringe. Hacke die Walnüsse grob.

Rolle den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche sehr dünn aus. Verstreiche gleichmäßig Crème fraîche darauf und würze mit etwas Salz und Pfeffer. Verteile den Rotkohl, die Zwiebeln und den Ziegenkäse auf dem Flammkuchen und streue die gehackten Walnüsse darüber.

Backe den Rotkohl-Flammkuchen mit Ziegenkäse für ca. 15-20 Minuten, bis alles leicht goldbraun ist. Beträufele den fertigen Flammkuchen mit etwas Honig und garniere ihn mit Thymian.

