Schlemm dich glücklich: Herzhafte Rotkohl-Kartoffel-Pfanne mit Schmand und Speck

Du suchst nach einem einfachen, aber unverschämt leckeren Rezept, das nach Zuhause schmeckt? Dann ist diese herzhafte Rotkohl-Kartoffel-Pfanne mit Speck, Schmand und einem Hauch von Käse genau das Richtige für dich!

Rezept für Rotkohl-Kartoffel-Pfanne: schnell, einfach und unglaublich lecker

Rotkohl, oder wie man in manchen Regionen sagt: Blaukraut, ist der Star, der irgendwie immer nur in Nebenrollen glänzt. Dabei hat er so viel mehr zu bieten als seinen Einsatz zu Weihnachten neben Ente und Klößen! Rotkohl ist quasi der Superheld unter den Kohlsorten – vollgepackt mit Nährstoffen, Ballaststoffen und einer wunderschönen lila Farbe, die jeden Teller aufhübscht.

In dieser Rotkohl-Kartoffel-Pfanne trifft er auf köstliche Kartoffelwürfel, verfeinert mit feinen Gewürzen wie Muskat und Thymian. Und das Beste? Die Aromen verschmelzen durch eine cremige Schmand-Note, während krosser Speck für das gewisse Etwas sorgt. Bonus: Mit etwas geriebenem Bergkäse serviert, wird dieses Gericht zu purem Comfort Food, das du lieben wirst!

Das Beste an dieser Rotkohl-Kartoffel-Pfanne? Sie ist bodenständig, aber alles andere als langweilig. Mit jedem Bissen entdeckst du neue Geschmackskomponenten: die Süße des Rotkohls, den salzigen Kick vom Speck, ein bisschen Cremigkeit durch Schmand und die leichte Würze von Kräutern und Muskatnuss.

Also, wenn du dich das nächste Mal fragst, was du kochen sollst, dann denke an Rotkohl – er ist mehr als nur Beilage. Schnapp dir Speck, Kartoffeln und Käse, schmeiß ein paar Gewürze rein und zaubere dir das perfekte Essen für kalte Tage.

Von wegen, Rotkohl ist ein „Oma-Gemüse“! Schau dir an, was du noch so alles aus dem Kohl zaubern kannst. Wie wäre es zum Beispiel mit veganen Rotkohl-Bratlingen oder einer Rotkohl-Quiche? Oder gönn dir was Deftiges mit diesem Rotkohl-Auflauf mit Schupfnudeln.

Rotkohl-Kartoffel-Pfanne Olivia Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 600 g Kartoffeln

1 Zwiebel

500 g Rotkohl

2 EL Öl

150 g Speckwürfel

2 TL Zucker

150 ml Gemüsebrühe

1 TL Kümmel ganz oder gemahlen

Muskatnuss gerieben, nach Geschmack

1 TL Thymian

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 TL Apfelessig

3 EL Schmand

Schäle die Kartoffeln, schneide sie in kleine Würfel und koche sie etwa 10 Minuten vor, bis sie bissfest sind. Gieße sie ab und stelle sie beiseite. Schäle und schneide die Zwiebel in feine Würfel. Hacke den frischen Rotkohl in feine Streifen. Erhitze das Öl in einer großen Pfanne und brate die Speckwürfel darin an, bis sie leicht kross werden. Nimm sie kurz aus der Pfanne und stelle sie beiseite. Gib die Zwiebelwürfel in das heiße Fett und brate sie glasig an. Bestreue die Zwiebeln mit Zucker und rühre um. Füge nun den Rotkohl hinzu und brate alles 5 Minuten scharf an. Gieße die Gemüsebrühe dazu und rühre Kümmel, Muskatnuss und Thymian unter. Lass alles zugedeckt etwa 10 Minuten schmoren, bis der Rotkohl weich ist. Gib die vorgekochten Kartoffelwürfel und die angebratenen Speckwürfel in die Pfanne. Brate alles weitere 5 Minuten, bis die Kartoffeln leicht Farbe bekommen. Schmecke mit Salz, Pfeffer und Apfelessig ab. Rühre den Schmand vorsichtig unter die heiße Rotkohl-Kartoffel-Pfanne, sodass sie leicht cremig wird. Streue optional geriebenen Bergkäse über die fertige Pfanne. Serviere und genieße!

