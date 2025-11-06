Rotkohl-Rouladen gefüllt mit Reis sind perfekt für besondere Anlässe

Ich liebe die deftige deutsche Küche. Auch wenn sie selten bei mir auf den Tisch kommt – wenn es dann soweit ist, bekomme ich nicht genug davon. Vor allem zu festlichen Anlässen wie Weihnachten kommt sie natürlich wie gerufen. Aber es darf gerne Abwechslung dabei sein. In diesem Jahr gibt es bei uns beispielsweise Rotkohl-Rouladen. Die sind zwar nicht mit Fleisch gefüllt, wie man es sonst so kennt, schmecken aber trotzdem richtig gut!

Statt mit Fleisch befüllen wir die Rotkohl-Rouladen mit Reis, Nüssen und Pilzen. Sie werden zunächst in einer Pfanne gebraten und schmoren dann im Ofen zu Ende. Bis es aber soweit ist, stehen noch einige Arbeitsschritte an.

Wir beginnen mit dem Reis, der in Salzwasser gekocht wird. Derweil kann auch der Kohlkopf schon einmal in einem großen Topf mit gesalzenem Wasser blanchiert werden. Vorher ist es besser, den Strunk zu entfernen, damit sich die Blätter später besser lösen lassen.

In der Zwischenzeit schälen wir Schalotten und Knoblauch und hacken beides. Auch die Nüsse hacken wir. Die Champignons putzen wir und schneiden sie klein. Alles zusammen braten wir in einer Pfanne an und vermischen es anschließend mit dem gekochten Reis. Diese Füllung verfeinern wir dann mit Lebkuchengewürz, Salz und Pfeffer.

Nun befüllen wir die weichen Kohlblätter damit, rollen sie zusammen und fixieren sie, wenn nötig, mit Küchengarn. Die Rotkohl-Rouladen braten wir im Anschluss mit Schalotten und Knoblauch an, löschen alles mit Rotwein ab und gießen Brühe dazu. Für mehr Geschmack geben wir noch Lorbeerblätter dazu. Nun muss alles zusammen noch etwa eine halbe Ofen in den Ofen, und dann darf serviert werden.

Extra-Tipp: Der Soße kannst du eine fruchtige Note verleihen, indem du eine Handvoll frische Cranberrys dazu gibst.

Hast du schon einmal polnische Rouladen gegessen? Diese sind ebenfalls eine tolle Idee für feierliche Anlässe. Diese vegetarischen Kohlrouladen und dieser Rouladen-Schichtbraten überzeugen ebenfalls.