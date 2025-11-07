Rotkohlsteaks mit Camembert überbacken: perfekt für festliche Anlässe

Ob als Beilage oder Hauptgericht: Diese einfachen, aber köstlichen Rotkohlsteaks mit Camembert sind ideal für besondere Anlässe. Serviere sie zu Weihnachten und lass dich von der Kombination aus fruchtigen und salzigen Nuancen verführen.

Rezept für Rotkohlsteaks mit Camembert: Hauptspeise oder Beilage

Immer wieder stellen wir uns kurz vor Weihnachten die gleiche Frage: Was soll es eigentlich zu essen geben? Während bei vielen Familien jedes Jahr das gleiche Essen aufgetischt wird, wünschen sich andere Abwechslung. Wie wäre es also dieses Mal mit leckeren Rotkohlsteaks mit Camembert?

Die Rotkohlsteaks sind eine tolle Alternative zum Weihnachtsbraten. Sitzen Vegetarier an der Festtagstafel, freuen sich diese über die fleischfreie Variante – vorausgesetzt, man bereitet sie mit einem vegetarischen Käse zu. Servierst du die Rotkohlsteaks mit Camembert als Hauptspeise, machen sie drei Personen satt. Die Steaks sind aber auch eine super Beilage und ergeben in diesem Fall sechs Portionen.

Die Zubereitung ist kinderleicht. Im Weihnachtstrubel hat man schon genügend zu tun, da sollte das Festessen so wenig Aufwand wie möglich machen. Wir beginnen damit, den Rotkohl in Scheiben zu schneiden, die etwa einen Zentimeter dick sind. Aus Olivenöl, gepresstem Knoblauch, Brombeermarmelade, Thymian, Salz und Pfeffer rühren wir eine Marinade an, in der wir die Kohlscheiben wenden. Danach wandern die schon einmal auf dem Blech oder in einer Auflaufform🛒 für eine erste Runde in den Ofen.

Derweil schneiden wir einen runden Camembert in Scheiben und hacken ein paar Walnüsse. Mit dem Käse belegen wir die Rotkohlscheiben und streuen die Nüsse darüber. Erneut geht’s in den Ofen, und nach wenigen Minuten sind die Rotkohlsteaks mit Camembert fertig.

Für festliche Stimmung am Tisch sorgen Kerzen. Diese strahlen besonders schön in selbst gebastelten Kerzenständern aus Christbaumkugeln. Gleich nachbasteln!

Du siehst: Es muss nicht immer Fleisch sein. Auch unsere Blumenkohlsteaks mit Chimichurri bereichern die Veggie-Küche. Ebenfalls lecker sind unsere Rote-Bete-Schnitzel und unsere Kürbisschnitzel.

Rotkohlsteaks mit Camembert Franziska Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 400 g Rotkohl

1 Knoblauchzehe

5 EL Olivenöl

3 Thymianzweige

1 EL Brombeermarmelade

Salz und Pfeffer

1 runder Camembert vegetarisch

2 Handvoll Walnüsse Zubereitung Wasche den Kohl und schneide ihn in ca. 1 cm dicke 6 Scheiben. Ziehe den Knoblauch ab und presse ihn ins Öl. Zupfe die Blätter vom Thymian ab und gib sie mit der Marmelade dazu. Verrühre alles gut und würze die Marinade mit Salz und Pfeffer. Wälze die Kohlscheiben in der Marinade und lege sie anschließend in eine Auflaufform oder auf ein Blech mit Backpapier. Backe sie bei 200 °C Ober-/ Unterhitze für 20 Minuten. Schneide derweil den Käse in 6 Scheiben und hacke die Walnüsse. Hole den Kohl aus dem Ofen und belege jedes Stück mit einer Scheibe Käse. Streue die Walnüsse darüber und backe den Kohl weitere 15 Minuten. Notizen Du kannst Komponenten austauschen und statt Camembert bspw. auch Ziegenkäse oder Feta verwenden. Statt Brombeer- schmeckt das Gericht auch mit Johannisbeer- oder Preiselbeermarmelade.

Als Hauptspeise reichen die Zutaten für 3 Personen. Als Beilage eignet sich die Menge für 6 Personen.

