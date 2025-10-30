So machst du Rotkrautsalat nach DDR-Rezept

Dieses Rezept für Rotkrautsalat mag auf den ersten Blick mehr als simpel erscheinen. Was kann dabei schon schiefgehen? Es lohnt sich aber, genauer hinzusehen, denn es handelt sich nicht um irgendeinen Rotkrautsalat, sondern um die beliebte Variante, wie man sie in der DDR zubereitet hat. Hier ist das Rezept.

Rotkrautsalat nach DDR-Rezept aus nur 6 Zutaten zubereiten

Rohkost ist immer eine gute Möglichkeit, mehr frisches Gemüse in den persönlichen Speiseplan einzubauen. Aber keine Sorge, wir raten dir jetzt nicht, jeden Abend ein Bund Möhren zu knabbern. Ein Rotkrautsalat nach DDR-Rezept ist da die wesentlich leckerere Alternative.

Für einen klassischen Rotkrautsalat nach DDR-Rezept brauchst du gerade einmal sechs Zutaten: einen Rotkohl, Essig, Salz, Pfeffer, eine Zitrone und etwas Zucker. Das meiste von der Liste wirst du wahrscheinlich bereits zu Hause haben.

Beginne damit, den Rotkohl in Stücke zu schneiden und diese dann mit einer Küchenreibe 🛒 in feine Streifen zu raspeln. Vermenge diese in einer Schüssel mit einem Teelöffel Salz und lass sie rund zehn Minuten ziehen, damit das Salz dem Gemüse Wasser entziehen kann. Knete den Kohl anschließend mit den Händen rund fünf Minuten kräftig durch. Das verleiht ihm eine weichere Konsistenz.

Dann gibst du Essig, den Saft einer Zitrone, Salz, Pfeffer und eine Prise Zucker zum Rotkohl, mischst alles gut durch und stellst den Salat für mindestens drei Stunden zum Durchziehen in den Kühlschrank. Je länger er ziehen kann, desto intensiver wird sein Aroma und desto besser schmeckt dieser Salat-Klassiker. Genieße ihn als kleine Zwischenmahlzeit oder als knackige Beilage zum Essen. Auf einem Büffet zum Beispiel beim Grillen darf der Rotkrautsalat nach DDR-Rezept ebenfalls nicht fehlen.

Tipp: Rotkohl färbt beim Verarbeiten. Ziehen zum Reiben und Durchkneten des Kohls am besten Küchenhandschuhe an.

Rotkrautsalat nach DDR-Rezept Judith Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 1 kleiner Rotkohl ca. 800 g

1 TL Salz

2 EL Essig

1 Zitrone

Pfeffer

1 Prise Zucker Zubereitung Entferne die äußeren Blätter des Rotkohls, schneide ihn dann in Stücke und rasple diese klein. Vermenge den geraspelten Kohl in einer Schüssel mit 1 TL Salz und lass alles rund 10 Minuten durchziehen. Knete den Kohl anschließend 5 Minuten lang mit den Händen gründlich durch. Presse den Saft einer Zitrone aus und gib diesen zusammen mit dem Essig zu dem Rotkohl. Schmecke mit Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker ab. Stelle den Rotkrautsalat danach abgedeckt für mindestens 3 Stunden zum Ziehen in den Kühlschrank. Mische den Salat vor dem Servieren noch einmal gut durch.

