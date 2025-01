Rotwein-Mousse: edles Dessert mit kräftigem Geschmack

Hast du schon einmal einen Nachtisch aus Wein gegessen? Wenn nicht, ist diese Rotwein-Mousse das beste Rezept, um damit anzufangen. Sie ist überraschend einfach zubereitet und wird deine Dinner-Gäste nachhaltig von deiner Kochkunst beeindrucken. Hier ist unser bestes Rezept.

Rotwein-Mousse: Dessert mit Kick

Dass Wein nicht nur zum Trinken da ist, wissen wir alle. Schließlich verleiht erst der Spritzer Rotwein einem Ragout oder einer Bolognese das richtige Aroma und die genau richtige Säure. Doch dass Wein auch in Dessertvariationen ein Hit ist, muss vielen trotzdem erst bewiesen werden. Von Weingelee haben vermutlich die meisten schon einmal gehört, aber von Rotwein-Mousse vielleicht eher weniger.

Dabei ist dieses Rezept wirklich lecker. Die Rotwein-Mousse ist luftig und leicht in der Konsistenz und doch kräftig im Geschmack. Erreicht wird das durch die Verwendung von einem kräftigen Rotwein wie zum Beispiel Tempranillo 🛒. Ob du hier trockenen oder halbtrockenen Wein verwendest, ist dir selbst überlassen. Halbtrockener Wein ist etwas süßer als die trockene Variante und die Mousse schmeckt dadurch etwas leichter.

Beginne damit, den Rotwein gemeinsam mit Zucker und Vanille zu erhitzen, um die Aromen zu intensivieren. Währenddessen weichst du die Gelatine ein, die später in die warme Rotwein-Mischung gegeben wird. In einer separaten Schüssel schlägst du Eigelb und gibst es dann unter vorsichtigem Rühren zur Rotweinmasse. Hierfür brauchst du etwas Geduld, um eine cremige Konsistenz zu erzielen, ohne dass das Ei stockt. Nach dem Abkühlen hebst du schließlich steif geschlagene Sahne unter, was der Rotwein-Mousse ihre unwiderstehliche Luftigkeit verleiht.

Fertig ist ein Dessert, das Gäste deiner Dinnerpartys begeistern wird. Kein Wunder, denn es macht durch seine helle Farbe ordentlich was her und kann sich auch geschmacklich sehen – oder schmecken – lassen. Ein wahres kulinarisches Gedicht!

Mousse-Rezepte gehören gerade zu unseren Favoriten. Probiere doch auch mal eine Eierlikör-Mousse oder verwöhne dich im Winter mit einer Stollen-Mousse (damit kannst du auch hervorragend Reste von Weihnachten verwerten). Und unglaublich, aber wahr – diese Schokomousse besteht aus nur zwei Zutaten.

Rotwein-Mousse Nele 4.64 ( 11 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Kühlzeit 4 Stunden Std. Gesamtzeit 4 Stunden Std. 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 4 Blatt Gelatine

200 ml Rotwein z.B. Tempranillo

80 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

4 Eigelb

200 ml Schlagsahne Zubereitung Weiche die Gelatine in kaltem Wasser ein.

Erhitze den Rotwein in einem Topf und füge Zucker und Vanille hinzu. Erwärme die Mischung bis sich der Zucker vollständig löst. Nimm den Topf vom Herd, drücke die Gelatine gut aus und rühre sie in den heißen Rotwein, bis sie sich aufgelöst hat. Lass die Masse etwas abkühlen.

Schlage das Eigelb über einem Wasserbad cremig auf (Es sollte 82 °C erreichen) und rühre es langsam unter die noch warme Rotwein-Mischung, bis eine glatte Creme entsteht.

Schlage die Sahne in einer separaten Schüssel steif und hebe sie vorsichtig unter die Rotwein-Creme, um die Mousse luftig zu machen.

Fülle die Mousse in Dessertgläser oder Schälchen und stelle sie mindestens 4 Stunden, besser über Nacht, in den Kühlschrank, damit sie fest wird.

