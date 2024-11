Ab sofort willst du Rührei nie wieder ohne Crème fraîche essen

Rührei ist das vielleicht einfachste Frühstück, das es gibt. Kaum ein Gericht macht so wenig Arbeit wie die gerührten und gebratenen Eier. Wer es klassisch mag, würzt die Ei-Masse lediglich mit Salz und Pfeffer, gießt vielleicht noch etwas Milch oder Sprudelwasser dazu und bereitet sie danach in der Pfanne zu. Aber Rühreier können so viel mehr. Durch Zugabe weiterer Zutaten entsteht eine immer wieder neue Idee. Hast du zum Beispiel schon einmal Rührei mit Crème fraîche gegessen? Wir verraten dir, wie gut es schmeckt!

Rezept für Rührei mit Crème fraîche

Rührei ist nicht gleich Rührei. Manche lieben es ohne Schnickschnack, andere verfeinern es mit Käse. Und wieder andere schnippeln Paprika, Tomaten oder anderes Gemüse hinein. Es gibt französisches Rührei oder marokkanisches, mexikanisches und türkisches. Und es gibt Rührei mit Crème fraîche, das wir dir heute vorstellen möchten.

Crème fraîche sorgt im Rührei dafür, dass es eine wunderbar cremige Konsistenz bekommt und besonders reich schmeckt. Wer dieses Rührei einmal probiert hat, wird sich wundern, warum man nicht schon früher auf diese simple, aber geniale Idee gekommen ist. Unser Rezept ist leicht gemacht und braucht nicht viele Zutaten. Wir nutzen lediglich Eier, eine Zwiebel, Schnittlauch, Salz, Pfeffer und natürlich Crème fraîche. Wenn du möchtest, kannst du aber weitere Zutaten wie klein geschnittenes Gemüse zugeben.

Serviere das Rührei mit Crème fraîche als Frühstück, Brunch oder Mittagessen. Dazu schmecken allerlei Beilagen: Wie wäre es mit einer Scheibe Toast, Bohnen oder gegrillten Tomaten? Auch ein frischer Salat ist eine leckere Begleitung.

In der Zubereitung unterscheidet sich das Rührei mit Crème fraîche kaum von anderen Rühreiern. Wir braten Zwiebeln an, verrühren die Eier mit Crème fraîche und Schnittlauch und würzen sie mit Salz und Pfeffer. Sie kommen dann mit zu den Zwiebeln in die Pfanne und werden so lange mitgebraten, bis sie die gewünschte Konsistenz erreicht haben. Serviere sie noch warm und lass es dir schmecken!

So, und nun versorgen wir dich noch mit ein paar anderen Rührei-Rezepten. Probiere mexikanisches Rührei mit Tomaten, Paprika und Käse oder marokkanisches Rührei mit Mozzarella. Du kannst sogar Rührei-Muffins mit Schinken oder Rührei-Toast-Muffins mit Salami und Käse backen.