Kraftpaket mit Geschmack: Dieses Rührei macht satt und glücklich

Manchmal muss ein Frühstück mehr können als nur ein Tagesstart zu sein. Manchmal braucht es eines, das so richtig Kraft gibt. Dann ist dieses Rührei mit Grünkohl und Hack das richtige Rezept. Es ist nicht nur einfach zubereitet, sondern vereint auch noch eine wunderbare Würze mit tollen Zutaten. So wird es besonders lecker!

Rührei mit Grünkohl und Hack

Die Zutatenliste für dieses schnelle Frühstück ist kurz und steckt doch voller toller Dinge. Eier und Hackfleisch sorgen für eine gute Portion Proteine, die lange satt machen. Ob du Rinder-, Schweine- oder Geflügelhack verwendest, ist übrigens dir selbst überlassen. Der Grünkohl ist aber vermutlich der Star des Rühreis mit Grünkohl und Hack. Er bringt nicht nur eine kräftige grüne Farbe in die Pfanne, sondern liefert auch eine beeindruckende Menge an Vitaminen, darunter Vitamin C, K und eine ordentliche Portion Eisen. Ein echtes regionales Superfood!

Beginne damit, das Hackfleisch in einer Pfanne braun und krümelig anzubraten. Dazu kommt der Grünkohl, den du vorher in kleine Stücke gerupft hast. Wenn er zusammengefallen ist, verquirlst du die Eier und füllst sie in die Pfanne. Nun müssen sie nur noch stocken und schon kannst du alles verrühren und sevrieren. Bestreue das Rührei mit Grünkohl und Hack mit etwas geriebenem Käse – für etwas mehr Würze ist Cheddar besonders lecker – und fertig ist es!

Rührei mit Grünkohl und Hack ist nicht nur lecker, sondern auch unglaublich flexibel. Du kannst das Rezept ganz einfach an deine Vorlieben anpassen. Für eine vegetarische Alternative kannst du das Hackfleisch durch gekochte Linsen oder eingeweichtes Sojahack ersetzen. Du magst keinen Grünkohl? Kein Problem, greife einfach zu Spinat oder Mangold. Auch Käse-Fans können ohne Probleme variieren: Probiere Parmesan, Gouda oder sogar einen Blauschimmelkäse für ein kräftiges Aroma. Ist das nicht lecker?

