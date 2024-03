Eier: Gesundes und leckeres Rührei mit Haferflocken

Rührei ist ein beliebtes Frühstück. Aber hast du es schon mal mit Haferflocken gegessen? Eine perfekte Kombination, denn zu den Proteinen aus dem Ei kommen die Ballaststoffe aus den Haferflocken. Beides zusammen gibt dir Energie für den Tag und hält dich lange satt.

Klassiker mit Twist: Rührei mit Haferflocken

Rührei mit Haferflocken ist ein nahrhaftes Frühstück, das ideal für alle ist, die morgens nicht viel Zeit haben, aber nicht auf etwas Gesundes und Leckeres verzichten möchten.

Die Portion Haferflocken verleiht dem Rührei nicht nur ein Extra an Ballaststoffen, sondern sorgt auch für eine interessante Textur, besonders, wenn du die Haferflocken in einer Pfanne leicht anröstest.

Zusätzlich kommt noch etwas Kochschinken hinein. Diesen kannst du aber natürlich auch weglassen, wenn du dich vegetarisch ernährst. Jetzt im Frühling kannst du das Rührei mit Haferflocken noch mit frischen Kräutern wie Basilikum, Schnittlauch oder Petersilie verfeinern. Aber auch Paprika, Kirschtomaten oder Zucchini verleihen ihm eine frische Note. Wer mag, kann noch eine Prise Kurkuma oder Paprikapulver hinzufügen.

Unser Rührei mit Haferflocken ist schnell zubereitet und unglaublich anpassungsfähig. Es ist eine gesunde Option, voller Geschmack und Nährstoffe. Starte deinen Tag mit einer Portion Genuss!

Wir reisen schnell auch noch in andere Länder und schauen, wie dort der Klassiker Rührei gegessen wird. Das marokkanische Rührei beispielsweise wird mit Tomaten und Feta sowie Gewürzen wie Kreuzkümmel und Harissa zubereitet. In der Türkei kommen Paprika, Tomate und Zwiebel ins Rührei. Und in Frankreich kommt Butter hinein, welche das Rührei extracremig macht.