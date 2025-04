Rührei mit Krabben: maritimes Flair auf dem Frühstückstisch

Stell dir vor, du bist an der Nordsee und dir pustet eine frische, salzige Brise um die Ohren. Du bist gerade aufgestanden und begrüßt den neuen Tag. Dann meldet sich langsam der Appetit auf ein Frühstück. Wie wäre es jetzt mit einem deftigen Rührei mit Krabben?

Frühstücken wie an der Nordsee: Rührei mit Krabben

Für dieses Rezept verwendest du vorzugsweise kleine Nordseekrabben, zur Not gehen aber auch Garnelen. Sowohl Krabben als auch Garnelen kannst du bereits küchenfertig kaufen. Das spart Zeit und du kannst direkt loslegen. Frische Eier, ein Schuss Sahne und Butter bilden die cremige Basis des Rühreis. Eine Prise Muskatnuss und geschnittener Schnittlauch oder Dill runden den Geschmack perfekt ab. Aber beginnen wir mal von vorn.

Möchtest du ein waschechtes Frühstück genießen, wie man es auch an der Nordsee bekommt, dann brauchst du neben Krabben natürlich die Zutaten fürs Rührei. Zum Glück ist die Einkaufsliste für diesen Frühstücksklassiker aber überschaubar.

Verquirle zuerst die Eier mit den Gewürzen und etwas Sahne. Alternativ kannst du auch Milch verwenden. Brate die Eimasse dann in einer Pfanne mit zerlassener Butter an und rühre dabei um, sodass die Eier stocken, aber nicht anbrennen. Kurz bevor die Eimasse gestockt ist, hebst du die Krabben unter und lässt sie kurz mit in der Pfanne ziehen. Für etwas mehr Aroma streust du den Abrieb einer Zitronenschale und gehackten Schnittlauch oder Dill über das Rührei. Dann kannst du schon anrichten. Genieße dazu kerniges (selbst gebackenes) Schwarzbrot und eine Tasse mit kräftigem Ostfriesentee. Mmh, einfach herrlich!

Für alle, die das Rezept noch etwas anpassen möchten: ein Esslöffel voll Frischkäse verleiht dem Rührei eine gehaltvollere Konsistenz. Auch halbierte Kirschtomaten oder Frühlingszwiebeln sind eine geschmackvolle Ergänzung. Und wenn du das Rührei mit Krabben mit einer Ofenkartoffel statt mit Schwarzbrot servierst, hast du im Handumdrehen ein leichtes Mittagessen anstelle eines Frühstücks.

Übrigens, Rührei mit Krabben schmeckt auch auf krossem Toast sehr lecker und ein Rührei mit Quark versorgt dich mit extra Proteinen für den Tag.

Rührei mit Krabben Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 4 Eier Größe M

2 EL Sahne

Salz und Pfeffer

1 Msp. Muskatnuss

1 TL Butter

120 g Nordseekrabben küchenfertig

1/2 TL Zitronenabrieb

1 EL Schnittlauch oder Dill gehackt Zubereitung Schlage die Eier in einer Schüssel auf, gib die Sahne dazu und verquirle beides mit einem Schneebesen 🛒 . Würze mit einer Prise Salz, Pfeffer und einer Messerspitze Muskatnuss.

Erhitze die Butter in der Pfanne bei mittlerer Temperatur. Gib die Eimasse hinein und lass sie langsam stocken. Rühre dabei regelmäßig mit einem Holzlöffel um, damit das Rührei cremig wird und nicht anbrennt.

Gib die küchenfertigen Krabben hinzu, bevor die Eimasse vollständig gestockt ist und lass sie kurz in der Pfanne ziehen.

Streue etwas Zitronenabrieb und gehackten Schnittlauch (oder Dill) in das Rührei und verteile es dann auf Teller. Notizen Serviere das Rührei mit Krabben zu einem körnigen Schwarzbrot.

