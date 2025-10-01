Klein, herzhaft, unwiderstehlich: Diese Rührei-Muffins sind zum Niederknien

Das Frühstück ist eine wichtige Mahlzeit, ohne die viele nicht das Haus verlassen können. Wenn sich morgens jedoch der Hunger meldet, die Zeit aber gar nicht mitspielt, muss etwas Schnelles herbei. Unsere Rührei-Muffins mit Spinat und Speck sind die perfekte Lösung dafür. Sie lassen sich wunderbar vorbereiten, schmecken warm genauso gut wie kalt, können zu Hause oder im Büro genossen werden und sind doch vielseitig genug, um auch bei einem fancy Brunch-Buffet auf dem Tisch zu landen.

So lecker sind Rührei-Muffins mit Spinat und Speck

Die Vorbereitung von Rührei-Muffins mit Spinat und Speck ist blitzschnell erledigt. Das Beste daran: Du brauchst weder Mehl noch Hefe, sondern nur eine Muffinform, ein paar frische Zutaten und zehn Minuten Zeit. Also schnapp dir schon mal ein paar Eier und leg dir eine Schürze um, wir legen direkt los.

Beginne mit den Eiern. Schlage sie auf und verquirle sie gründlich mit einem Schuss Sahne. So sorgst du für ein ebenmäßiges Aussehen und eine Extraportion Saftigkeit. Für die Würze sorgen Salz, Pfeffer und etwas Muskat. Dann kommen auch schon die Hauptakteure ins Spiel: Spinat und Speck. Du kannst tiefgekühlten und aufgetauten Spinat verwenden oder frischen. Zweiteren solltest du jedoch kurz blanchieren, damit die Masse nicht wässrig wird.

Der Speck sorgt für eine schön würzige Note. Am besten würfelst du ihn klein und brätst ihn leicht an, bevor du ihn zu den Eiern gibst – so wird er schön knusprig und verliert überschüssiges Fett. Wer lieber vegetarisch bleiben möchte, lässt den Speck weg und ersetzt ihn durch gebratene Pilze, Zucchini oder getrocknete Tomaten.

Vermische all deine Zutaten miteinander und gieße die Ei-Spinat-Speck-Masse in eine gut gefettete Muffinform oder Silikonförmchen. Die Muffins gehen beim Backen noch auf, also fülle die Förmchen nicht bis ganz zum Rand. Dann wandert das Ganze in den Ofen und wird richtig schön fluffig. 20 Minuten später darfst du deine Rührei-Muffins mit Spinat und Speck schon genießen.

Noch mehr leckere Rührei-Muffins gefällig? Probiere auch mal diese mit Schinken, mit Käse oder als Rührei-Toast-Muffins?

Rührei-Muffins mit Spinat und Speck Nele Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 6 Eier

50 ml Sahne

Salz und Pfeffer

1 Prise Muskat

150 g TK-Spinat

100 g Speckwürfel

Öl zum Einfetten der Form Zubereitung Schlage die Eier in eine Schüssel und verquirle sie gründlich mit der Sahne. Würze mit Salz, Pfeffer und Muskat. Nimm den aufgetauten TK-Spinat und drücke ihn gründlich trocken. Hacke den Spinat grob. Brate die Speckwürfel in einer Pfanne ohne zusätzliches Fett leicht knusprig an. Lass sie auf Küchenpapier kurz abtropfen. Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Fette eine Muffinform oder verwende Silikonförmchen 🛒 . Verteile Spinat und Speck gleichmäßig hinein. Gieße die Eiermasse darüber, sodass die Förmchen etwa zu zwei Dritteln gefüllt sind. Backe die Muffins 18-20 Minuten, bis sie gestockt und goldgelb sind.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.