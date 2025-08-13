Rührei-Toast-Muffins mit Salami und Käse: leckeres Frühstücksrezept

Bereit für einen Start in den Tag, der dich lächelnd aus dem Bett hüpfen lässt? Dann haben wir die passende Frühstücksinspiration für dich, die sogar Morgenmuffel leichter aus den Federn holt: unsere Rührei-Toast-Muffins. Fluffiges Rührei mit Tomaten, Frühlingszwiebeln, Salami und Käse wird in einem knusprigen Körbchen aus Toastbrot gebacken. Klingt köstlich? Ist es auch — die leckeren Frühstückshappen musst du unbedingt probieren!

Rührei-Toasties aus der Muffinform

Die Rührei-Toast-Muffins bringen das klassische Rührei auf Toast in die Muffinform und machen aus dem Sandwich mit wenigen Zutaten einen handlichen Snack. Du brauchst dafür nur Eier, Milch, Käse und ein paar frische Zutaten deiner Wahl. Und natürlich Toastbrot. Das rollst du wie einen Pizzateig aus, teilst es in kleine Stücke und füllst es dann in eine Muffinform. Fertig ist das hübsche Körbchen, in dem die Füllung gebacken wird.

Mit den Rührei-Toast-Muffins kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen, immer neue Zutaten hinzufügen und kombinieren, wie würzigen Käse, frische Kräuter oder herzhaften Schinken. Die Möglichkeiten sind endlos!

Dank ihrer Größe sind die Rührei-Toast-Muffins ideal, wenn man morgens noch keinen großen Appetit hat oder eine Kleinigkeit zum Essen zur Arbeit mitnehmen möchte. Auch zum gemütlichen Frühstück am Wochenende oder als Fingerfood auf deinem nächsten Brunch sind die Rührei-Toast-Muffins der Hit! Heiz‘ den Backofen vor und fette die Muffinform ein — Rührei-Toast-Muffins wir kommen!

Rührei-Toast-Muffins Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 12 Stück Kochutensilien (z.B. diese hier 🛒 Muffinform mit 12 Mulden Zutaten 1x 2x 3x 3 Scheiben Toastbrot

2 Eier

60 ml Milch

Paprikapulver

Chiliflocken

Salz

Pfeffer

frische Petersilie

2 Tomaten

2 Frühlingszwiebeln

3 Scheiben Salami

30 g Streukäse Zubereitung Heize den Backofen bei 180 °C Umluft vor. Fette eine Muffinform.

Walze die Toastscheiben platt und schneide jede Scheibe in 4 Teile. Drücke jeweils ein Teil in die Mulde einer Muffinform.

Verquirle die Eier mit der Milch und den Gewürzen.

Wasche Tomaten und Frühlingszwiebeln und schneide sie klein, ebenso wie die Salami.

Gib Streukäse, Salami und Gemüse zum Ei und rühre alles gut um.

Verteile die Masse gleichmäßig in den 12 Toastmulden.

Backe die Rührei-Toast-Muffins für 20 Minuten. Notizen Statt Tomaten, Frühlingszwiebeln und Salami kannst du deine Toasties natürlich auch mit anderen Zutaten füllen. Paprika, Feta und Oliven schmecken auch gut dazu.

