Schnelle Sandwiches: Diese Toasts sind mit Rührei und Cheddar belegt

Lust auf eine schnelle Frühstücksidee? Dann kommen unsere Rührei-Toasts mit Babyspinat wie gerufen. In weniger als einer halben Stunde liegen vier leckere, üppig belegte Sandwiches auf den Frühstückstellern. Wenn das mal nichts ist!

Schnelle Rührei-Toasts zum Frühstück

Alles, was du für diese schnellen Sandwiches benötigst, sind eine Handvoll Zutaten. Neben Toast- oder Briochebrot – oder einem Brot deiner Wahl – sind es vier Eier, ein Schluck Milch, etwas Babyspinat, Cheddar, Butter, Salz und Pfeffer. Natürlich kannst du die Einkaufsliste nach Belieben erweitern. Bereite die Eier nach deinem eigenen Gusto zu oder halte dich an unser Rezept. Die Rührei-Toasts werden auf jeden Fall toll schmecken.

Um etwas mehr Frische in die Mahlzeit zu bringen, belegen wir die Rührei-Toasts außerdem mit frischem Blattspinat. Auch anderes Gemüse schmeckt toll dazu, etwa knackige Paprikastreifen oder Tomatenscheiben. Wie wäre es alternativ mit gebratenen Pilzen?

Gut zu wissen: Was bedeuten eigentlich die Codes auf den Eiern? Und sollte man Eier wirklich im Kühlschrank lagern? Die Antworten gibt’s in unserem Leckerwissen!

Ein Rührei ist schnell gemacht. Ist es fertig, röstest du die Brotscheiben am besten in derselben Pfanne an. Danach wird losgestapelt: Zunächst legst du eine Scheibe Brot auf einen Teller und verteilst darauf etwas Spinat. Nun kommt ein Viertel der Eimasse darüber und zum Abschluss eine weitere Brotscheibe. Verfahre so mit den restlichen Zutaten, bis du vier Rührei-Toasts belegt hast. Na, sitzen die hungrigen Mitessenden schon am Tisch?

Mit Rührei kann man viele leckere Dinge zaubern. Unsere Rührei-Toast-Muffins mit Salami und Käse und unsere Rührei-Muffins mit Schinken schmecken ebenfalls zum Frühstück, eignen sich aber genauso gut fürs Partybuffet. Morgens futtern wir auch gerne mal einen Bagel mit Rührei und Bacon. Guten Appetit!