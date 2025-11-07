Rumbledethumps: Kennst du diesen schottischen Kartoffel-Kohl-Auflauf?

Hast du schon einmal vom schottischen Kartoffel-Kohl-Auflauf Rumbledethumps gehört? Hinter dem etwas merkwürdig klingenden Namen versteckt sich ein köstliches Gericht, das wie gemacht ist für die kalte Jahreszeit. Wann sonst hat man so richtig Lust auf deftige Aufläufe aus dem Ofen?

Der schottische Kartoffel-Kohl-Auflauf Rumbledethumps ist perfekt für kalte Tage

Die Hauptzutaten von Rumbledethumps sind neben Kartoffeln und Kohl gleich mehrere Zwiebeln. Der Auflauf wird mal als Beilage, mal als Hauptspeise gereicht. Wir genießen ihn definitiv gern als Hauptgericht, denn er ist besonders reichhaltig. Zum Gemüse gesellt sich nämlich noch eine gratinierte Käsehaube, die dem Ganzen den letzten Schliff und noch mehr Geschmack verleiht.

Um den schottischen Kartoffel-Kohl-Auflauf zuzubereiten, starten wir mit dem Schälen und Kleinschneiden der Kartoffeln. Diese kochen wir danach in gesalzenem Wasser, bis sie weich sind. Derweil schälen wir die Zwiebeln und schneiden den Kohl klein. Die Zwiebeln braten wir in einer Pfanne an und geben anschließend den Kohl dazu. Wir braten ihn so lange mit, bis er bissfest ist.

Sind die Kartoffeln weich, gießen wir sie ab und zerstampfen sie mit etwas Butter. Nun geben wir so viel Milch dazu, bis das Püree eine schöne cremige Konsistenz hat. Den Stampf füllen wir in eine Auflaufform, geben die Zwiebeln und den Kohl dazu und vermengen alles gut miteinander. Im letzten Schritt streuen wir den geriebenen Cheddar darüber und schieben den Auflauf in den Ofen.

Tipp: Für eine ähnliche Variante dieses Gerichts wird das Kartoffelpüree mit Sahne statt Butter zubereitet.

