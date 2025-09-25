Zum Naschen: Rumkugeln aus Kuchenresten

Bist du auch jemand, der gerne am Wochenende einen Kuchen bäckt, aber am Ende auf Resten sitzenbleibt? Keine Sorge, wir haben die perfekte Lösung für dich: Rumkugeln aus Kuchenresten! Diese kleinen Leckerbissen sind nicht nur supereinfach zuzubereiten, sondern auch eine geniale Möglichkeit, übrig gebliebenem Kuchenboden ein neues Leben einzuhauchen.

Kuchenreste werden zu himmlischen Rumkugeln

Stollenkugeln, die aus übrig gebliebenen Stollenresten hergestellt werden, werden häufig als Vorläufer der Rumkugeln betrachtet, denn auch bei ihnen werden Kuchenreste zu neuem Naschwerk verarbeitet.

Rumkugeln, in einigen Regionen auch Punschkugel oder Trüffel genannt, haben ihren ganz eigenen Charme, denn ihr reichhaltiger Geschmack und die feucht-saftige Textur machen sie zum Star auf jeder Kaffeetafel. Mit einem Hauch von Rum – oder auch Rum-Aroma, falls du es alkoholfrei magst – erstrahlen die Kuchenkrümel in einem völlig neuen Glanz. Dabei sind die kleinen Delikatessen aus Kuchenresten überraschend einfach herzustellen und erfordern lediglich ein paar Grundzutaten und eine Prise Kreativität.

Die Rumkugeln aus Kuchenresten sind nicht nur ideal für festliche Anlässe, sondern auch perfekt, um dir und deinen Lieben eine süße Freude im Alltag zu bereiten. In Folie verpackt, lassen sie sich auch wunderbar als kleine Aufmerksamkeit verschenken.

Kaum haben wir was von Stollenkugeln erzählt, da gelüstet es dir bereits nach deren Geschmack? Dann probiere unser köstliches Stollenkonfekt aus oder wage dich an die Zubereitung eines ganzen Stollens. Ähnlich wie die Rumkugeln lassen sich auch diese Marzipankartoffeln leicht wegnaschen.

Rumkugeln aus Kuchenresten Kai Kopireit 4.42 ( 12 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 48 Stück Zutaten 1x 2x 3x 350 g Kuchenreste Rührkuchen

6 EL Rum oder 2 – 3 Tropfen Rumaroma als alkoholfreie Alternative

200 g Zartbitterschokolade

1 EL Backkakao

2 EL Puderzucker

100 g Schokostreusel Zartbitter Zubereitung Bereite einen Schoko-Rührkuchen vor oder nimm dir deine Kuchenreste und zerbrösele sie in eine Schüssel. Vermische sie anschließend mit dem Rum oder Rumaroma.

Hacke die Zartbitterschokolade grob und zerlasse sie über einem Wasserbad. Gib das Kakaopulver und den Puderzucker hinzu und lass die Schokomasse abkühlen. Tipp: Verwende zum Schmelzen der Schokolade am besten eine Verwende zum Schmelzen der Schokolade am besten eine Schmelzschale 🛒

Füge die Schokomasse zu den Teigkrümeln hinzu und vermenge alles mit den Händen.

Fülle eine kleine Schüssel mit den Schokostreuseln. Forme kleine Kugeln aus dem Teig und wälze sie danach in den Streuseln.

Rolle die Rumkugeln noch einmal in den Händen, damit die Schokostreusel besser haften.

Lege die Kugeln auf einen Teller oder in eine Dose und bewahre sie kühl auf.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.