So machst du Rumkugeln ohne Alkohol

Rumkugeln gehören eindeutig zu den Klassikern unter den Naschereien. Auch ich bin den kleinen schokoladigen Kugeln gnadenlos verfallen. Leider werden sie, wie der Name es bereits vermuten lässt, mit Alkohol zubereitet. Da kann nicht jeder bedenkenlos zugreifen. Zum Glück kannst du die leckere Süßigkeit aber auch ganz ohne Rum machen. Wie da geht? Das verrate ich dir hier.

Wie Rumkugeln ohne Alkohol gelingen

Es ist Dry January, der Monat, in dem viele vier Wochen lang bewusst auf Alkohol verzichten möchten. Auf das Bier oder das Glas Wein am Abend zu verzichten mag da noch leicht fallen, schwerer sieht es da bei verstecktem Alkohol aus, der sich weniger offensichtlich in Süßigkeiten, Soßen, Kuchen und Co. wie etwa Rumkugeln verbirgt.

Hast du Lust auf etwas Süßes, dann solltest du unbedingt mal unser Rezept für Rumkugeln ohne Alkohol ausprobieren. Für die Nascherei brauchst du nämlich nicht extra zum Konditor gehen, sondern kannst sie auch in der eigenen Küche ganz leicht selber machen. Du brauchst dafür nur Zartbitterschokolade, weiche Butter, Puderzucker, Kakao, Schokoladenstreusel und einen Ersatz für den Rum.

Bereite aus den Zutaten die Schokoladenmasse für die Kugeln zu und stelle diese zunächst in den Kühlschrank. Danach formst du daraus mit einem Teelöffel etwa walnussgroße Kugeln und wälzt sie in Schokoladenstreuseln. Bereit, deine erste selbst gemachte Rumkugel ohne Alkohol zu probieren? Den Rest kannst du in einem Glas oder einer Dose verpackt für ein paar Tage im Kühlschrank aufbewahren.

Alkoholfreie Süßigkeiten und dann ist Rumaroma 🛒 enthalten? Passt das zusammen? Die Antwortet lautet ja. Denn: Die Essenz ist lediglich ein Aroma, das zwar wie Rum schmeckt und aussieht, aber alkoholfrei ist. So kann es problemlos zum Zubereiten von Gerichten, die normal Rum enthalten würden, verwendet werden.

Bist du auch eine Naschkatze? Dann werden dich unsere anderen Rezepte für selbst gemachte Süßigkeiten begeistern. Diese übergroße Ferrero-Praline solltest du dir ebenso wenig entgehen lassen wie selbst gemachte Schaumküsse oder vegane Snickers.

Rumkugeln ohne Alkohol Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Kühlzeit: 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 20 Zutaten 1x 2x 3x 200 g Zartbitterschokolade

100 g weiche Butter

100 g Puderzucker

50 g Kakao

2 TL Vanilleextrakt

2 TL Rumaroma

1 Prise Salz

Schokoladenstreusel Zubereitung Hacke die Zartbitterschokolade grob und schmelze sie über einem heißen Wasserbad.

Schlage die weiche Butter zusammen mit Puderzucker in einer Schüssel cremig. Rühre nach und nach die geschmolzene Schokolade unter, bis eine glatte Masse entsteht.

Gib dann Kakao, Vanilleextrakt, Rumaroma und eine Prise Salz zur Masse und verrühre alles gründlich miteinander.

Stelle die Schokoladenmasse für etwa 30 Minuten in den Kühlschrank. Sie sollte dabei fester werden, sich aber noch formen lassen.

Nimm danach jeweils einen Teelöffel der Masse und rolle daraus kleine Kugeln. Wälze die Kugeln für die typische Optik in Schokoladenstreuseln.

Bewahre die Rumkugeln ohne Alkohol im Kühlschrank auf. Sie bleiben dort mehrere Tage frisch.

