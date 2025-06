Diesen Wiener Klassiker musst du probieren: Sachertorte vom Blech

Schokoladenfans aufgepasst, hier kommt ein Kuchen für euch, in den ihr euch garantiert verlieben werdet: eine Sachertorte vom Blech. Diese köstliche und einfach nachzubackende Variante des Klassikers aus Wien wird die Herzen von Naschkatzen garantiert höher schlagen lassen.

Sachertorte vom Blech: schokoladiger geht es kaum

Wenn du an Wien denkst, dann kommt dir garantiert Kaffeehauskultur, Falco und die Sachertorte in den Sinn. Erfunden wurde die heute weltweit bekannte und beliebte Torte 1832 von Franz Sacher, einem damals gerade einmal 16-jährigen Lehrling. Tatsächlich entstand die Torte mehr oder weniger als Notlösung und konnte sich im Laufe der Zeit zu einer schmackhaften Ikone entwickeln.

Wusstest du, dass es zwei Varianten des schokoladigen Klassikers gibt? Einerseits die „Original Sachertorte“ aus dem Hotel Sacher und „Demels Sachertorte.“ Über viele Jahre hinweg gab es daher auch einen Rechtsstreit zwischen den beiden. Das Hotel Sacher wurde von Franz Sachers Sohn Eduard Sacher gegründet, der vorher bei Demel gearbeitet und das Rezept dort weiterentwickelt hat.

Das Ergebnis des Rechtsstreits? Der Name Sachertorte ist kein geschützter Begriff, allerdings bleibt es dem Hotel Sacher vorbehalten, seine Variante „Original Sachertorte“ zu nennen. Und wo liegt oder vielmehr lag der Unterschied der beiden Kreationen?

In der Torte des Hotel Sacher fanden sich zwei Schichten Aprikosenmarmelade. Einmal in der Mitte des Kuchens und einmal unter der äußeren Schokoschicht. Die Demel-Version hatte die Marmelade nur unter der Schokolade an der Außenseite. Seit 2020 gab es jedoch eine Rezeptänderung und nun hat auch die Demel-Sachertorte zwei Schichten Marmelade. Mit unserem Rezept backst du dir den Schokoklassiker ganz leicht auf einem Blech nach. Lass ihn dir schmecken!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Bei Leckerschmecker lieben wir Kuchen – und Sachertorte. Deshalb findest du bei uns auch noch weitere Kreationen des Klassikers. Falls du auf tierische Produkte verzichten möchtest, probiere diese vegane Sachertorte. Ein Sacher-Cheesecake bringt dir ein besonders cremiges Erlebnis. Und für einen ganz anderen Twist musst du eine weiße Sachertorte mit Orangenmarmelade nachbacken!

Sachertorte vom Blech Dominique 4.13 ( 179 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 40 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Ruhezeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 30 Minuten Min. Portionen 24 Stücke Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 200 g Zartbitter-Kuvertüre

8 Eier Größe M

200 g Butter

200 g Zucker

1 Prise Salz

200 g Mehl

1 EL Backkakao

1 TL Backpulver Für das Topping: 5 EL Aprikosenmarmelade

500 g Zartbitter-Kuvertüre Zubereitung Zerhacke die Kuvertüre für den Teig grob und schmilz sie anschließend über einem Wasserbad 🛒

Trenne währenddessen die Eier und bewahre Eigelb und Eiklar separat voneinander auf.

Rühre die Butter mit 100 g Zucker und Salz in einer großen Schüssel schaumig. Rühre nach und nach die Eigelbe unter und vermenge es anschließend mit der flüssigen Kuvertüre.

Schlage das Eiweiß mit dem restlichen Zucker steif und hebe den Eischnee vorsichtig unter die Schoko-Eier-Mischung.

Heize den Backofen auf 180 °C vor.

Vermenge Mehl mit Kakao und Backpulver und rühre es mit einem Kochlöffel unter den Teig.

Verteile den Teig auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech, streiche ihn gleichmäßig glatt und backe ihn für etwa 20 Minuten. Lass ihn anschließend gut auskühlen.

Bestreiche anschließend den Kuchen gleichmäßig mit der Marmelade. Zerhacke die Kuvertüre, schmilz sie über einem Wasserbad und verteile sie auf dem Kuchen.

Lass die Sachertorte für etwa 30 Minuten auskühlen, bis die Kuvertüre wieder fest geworden ist und schneide sie dann in Stücke.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.