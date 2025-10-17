Das Rezept für den leckersten Sägespänekuchen aller Zeiten

Stell dir einen Kuchen vor, der cremig, schokoladig und herrlich kokosnussig ist – das ist der Sägespänekuchen, ein echter Geheimtipp aus der deutschen Backtradition. Ideal für Anfänger, Kuchenliebhaber und alle, die ihren Gästen den perfekten Kuchengenuss zaubern wollen. Lass dich von diesem unkomplizierten Blechkuchen begeistern – ein Backspaß mit Geschmacksgarantie!

Rezept für Sägespänekuchen vom Blech: Schicht für Schicht ein Genuss

Der originelle Name dieses Kuchens wirft bei vielen erstmal Fragen auf. Keine Sorge – im Kuchen selber sind natürlich keine echten Sägespäne enthalten! Die Bezeichnung bezieht sich auf die Optik des gerösteten Kokos-Toppings. Die goldbraunen Kokosraspeln erinnern mit etwas Fantasie an feine, lockere Sägespäne. Diese streuartige, leicht knusprige Schicht bildet den perfekten Kontrast zur weichen Vanillecreme und dem saftigen Schokoboden – definitiv ein Highlight sowohl optisch als auch geschmacklich.

Seine Zutaten sind bodenständig und leicht zu beschaffen – perfekt für die Alltagsküche. Bis heute erfreut er sich großer Beliebtheit, gerade weil er so herrlich unkompliziert ist, aber trotzdem beeindruckt.

Der Geschmack des Sägespänekuchens ist eine harmonische Balance zwischen süßen und leicht herben Aromen. Der saftige Schokoladenboden bietet eine stabile Basis. Die Vanillecreme bringt Cremigkeit und eine angenehme Süße ins Spiel, während das Kokos-Topping mit seinem nussigen, leicht karamellisierten Geschmack und der knusprigen Konsistenz jedes Stück perfekt abrundet. Er macht damit definitiv Lust auf ein zweites Stückchen. Wir können uns gar nicht satt essen an diesem Kuchen.

Der Sägespänekuchen war und ist ein typischer „Familien-Lieblingskuchen“. Während große Blechkuchen wie dieser früher oft für Kindergeburtstage, Dorffeste oder Kuchenbasare in Schulen gebacken wurden, kann man ihn heute genauso gut zu Kaffee und Kuchen am Sonntagnachmittag servieren. Auch auf Hochzeiten oder Taufen ist er willkommen, da er aufgrund seiner einfachen Schichtung und dem leckeren Geschmack viele Geschmäcker trifft.

Probiere ihn aus und lass dich begeistern! Egal ob beim nächsten Familienbesuch, einer Party oder einfach nur, um dir selbst etwas Gutes zu tun – der Sägespänekuchen macht immer eine gute Figur.

Sägespänekuchen vom Blech Olivia Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten Für den Schokokuchen: 200 g Zartbitterschokolade

120 g Butter zimmerwarm

160 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

4 Eier

200 g Mehl

2 EL Kakao

2 TL Backpulver

1 Prise Salz

220 ml Milch Für die Vanillecreme: 1 Pck. Vanillepuddingpulver

400 ml Milch

2 EL Zucker

200 ml Schlagsahne Für das Kokos-Topping: 50 g Butter

50 g Zucker

100 g Kokosraspeln Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor und fette ein Backblech ein oder lege es mit Backpapier aus. Schmilz die Zartbitterschokolade über dem Wasserbad und lass sie leicht abkühlen. Tipp: Das funktioniert super mit einer Wasserbad-Schmelschale 🛒 Schlage die Butter mit dem Zucker und dem Vanillezucker schaumig. Schlage die Eier nacheinander unter. Rühre die geschmolzene Schokolade unter die Butter-Ei-Mischung. Siebe Mehl, Kakao, Backpulver und Salz in einer separaten Schüssel und mische es gut. Hebe die Mehlmischung abwechselnd mit der Milch unter den Teig. Verteile den Teig gleichmäßig auf dem vorbereiteten Backblech und backe ihn für ca. 25 Minuten. Mach die Stäbchenprobe! Lass den Kuchen danach vollständig auskühlen. Rühre das Puddingpulver in etwas kalter Milch glatt. Koche die restliche Milch mit dem Zucker auf. Rühre das aufgelöste Puddingpulver unter. Lass alles unter ständigem Rühren andicken. Nimm den fertigen Pudding vom Herd, bedecke die Oberfläche mit etwas Frischhaltefolie, sodass sich keine Haut bildet und lass ihn abkühlen. Schlage die Sahne steif und hebe sie vorsichtig unter die abgekühlte Puddingmasse. Verteile die Vanillecreme gleichmäßig auf dem abgekühlten Schokoboden. Schmilz die Butter in einer Pfanne. Füge Zucker und Kokosraspeln hinzu und röste das Ganze goldbraun. Verteile die gebräunten Kokosraspeln auf der Vanillecreme.

