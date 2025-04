Saisonkalender April: Auf dieses regionale Obst und Gemüse kannst du dich jetzt freuen

Jetzt im Frühling dürfen wir uns über eine ständig größer werdende Ernte regionaler Obst- und Gemüsesorten freuen. Dabei ist ein Gemüse, auf das alle schon sehnsüchtig gewartet haben: Spargel. Doch das ist noch längst nicht alles. Was in diesem Monat noch den regionalen und saisonalen Erntekorb füllt, verraten wir in unserem Saisonkalender April.

Saisonkalender April: Es ist wieder Bärlauch-Saison

Sobald die Sonnenstrahlen warm und lang genug sind, steckt der Bärlauch wieder vorsichtig seine zarten Spitzen aus dem Waldboden. Wer sich gut auskennt und sicher giftige Doppelgänger erkennt, kann den Bärlauch für selbst gemachte Bärlauch-Käse-Spätzle, einem Bärlauch-Pesto oder einem leckeren Dip mit dem Wilden Knoblauch, wie das Kraut auch genannt wird, noch bis weit in den April hinein selber sammeln. Regionaler, nachhaltiger und günstiger geht es nicht.

Im April endlich wieder da: Spargel, Spargel und nochmals Spargel

Wenn es im Frühling einen Tag gibt, dem man in Deutschland wohl am meisten entgegenfiebert, dann ist es der Tag, an dem offiziell der erste Spargel gestochen wird. Dieser liegt je nach Witterungsbedingungen und Region meist im April. Insgesamt 1,4 Kilogramm isst der Deutsche ungefähr pro Saison und ist damit im Vergleich zu anderen Ländern absoluter Spitzenreiter.

Am beliebtesten ist dabei der weiße Spargel, für dessen Zubereitung es unzählige Rezepte gibt. Aber auch grüner Spargel, bei dem man nur das untere Ende schälen 🛒 muss, wird immer beliebter. Mittlerweile bekommt man gelegentlich sogar violette Stangen zu kaufen. Probiere diese Saison unbedingt mal eine Spargelquiche, gerollte Hähnchenbrust mit Spargel oder Spargel in Blätterteig. Wer den Spargel mit kaum Abfall und damit besonders nachhaltig verarbeiten möchte, probiert eine Spargelsuppe aus Schalen.

Rotkohl und Wirsing gehen, Blumenkohl kommt

An alle Kohl-Liebhaber: So langsam neigt sich die Winterkohlsaison dem Ende entgegen. Rotkohl, Weißkohl und Wirsing gibt es zwar noch zu kaufen, aber danach verschwinden sie erst einmal aus den Regalen. Wer noch einmal Gerichte wie eine Rotkohltarte oder gebackenen Weißkohl mit Parmesan genießen möchte, sollte sich beeilen.

Dafür feiert der feine Blumenkohl sein Comeback. Der stammt zwar noch aus geschütztem Anbau, kann aber wieder regional gekauft werden.

Radieschen, Rhabarber und Co.

Wer auf der Suche nach weiteren frisch und regional geernteten Köstlichkeiten ist, der kommt auch an den erst heimischen Radieschen nicht vorbei. Die gibt es im Supermarkt mittlerweile fast ganzjährig zu kaufen, kommen dann aber oft aus Regionen wie Italien. Der lange Weg, den sie dabei zurückgelegt haben, hat Auswirkungen auf den Geschmack. Statt der nach dem typisch scharfen Aroma schmeckt die Importware nach nichts. Und auch das Blattgrün ist oft schon stark in Mitleidenschaft gezogen, sodass es oft nur noch für die Bio-Tonne taugt. Bei frischen und heimischen Bio-Radieschen lässt sich das grün nämlich auch unter anderem zu einem Pesto oder einer Suppe verarbeiten.

Und fieberst du auch schon dem ersten Rhabarber entgegen? Rhabarber, der eigentlich ein Gemüse ist und zu den Knöterichgewächsen zählt, hat jetzt auch Saison. Rhabarber ist für seinen säuerlich-fruchtigen Geschmack bekannt, weshalb er hierzulande vor allem in Kuchen wie einer Rhabarber-Tarte, Desserts oder anderen Süßspeisen verarbeitet wird.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Saisonales Obst und Gemüse im April im Überblick

Im April stehen gleich drei Gemüse, die regional geerntet besonders werden im Fokus: Spargel, Bärlauch und Rhabarber. Während Bärlauch und Rhabarber beispielsweise durch kurze Transportwege besonders klimaschonend sind, fällt die Ökobilanz des frühen Spargels durch seinen Anbau unter Folientunnel wesentlich schlechter aus. Insgesamt zeigt der Blick in den Saisonkalender April aber, dass das Angebot regionaler und saisonaler Obst- und Gemüsesorten jetzt Monat für Monat wächst und für mehr Abwechslung auf dem Speiseplan sorgt.

Credit: canva.com

Äpfel Radieschen Bärlauch Rhabarber Blumenkohl Rettich Champignons Rote Bete Chicorée Rotkohl Chinakohl Rucola Frühlingszwiebeln Spargel Karotten Spinat Kartoffeln Weißkohl Knollensellerie Wirsing Lauch Zwiebel Pastinaken

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.