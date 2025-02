Saisonkalender Februar: Welches Obst und Gemüse du jetzt frisch kaufen kannst

Sich saisonal und regional zu ernähren, ist auch im Winter möglich. Jetzt im Februar, mitten im Winter, dürfen wir uns weiter auf eine große Auswahl an Kohlgemüse freuen. Was du sonst noch frisch und aus der Region in der Gemüseabteilung im Supermarkt findest, verrät dir unser Saisonkalender Februar.

Saisonkalender Februar: Die Kohlzeit geht in die Verlängerung

Für alle Kohl-Fans gibt es gute Nachrichten, denn auch im Februar dreht sich noch einmal alles um das Wintergemüse. Sorten, über die wir uns diesen Monat besonders freuen dürfen, sind neben Rot- und Weißkohl vor allem Rosenkohl, Grünkohl und Wirsing. Besonders für den Grünkohl ist der Februar die letzte Gelegenheit, um noch einmal all die Gerichte zubereiten zu können, die auf der Liste stehen und für die bis jetzt dann doch die Zeit fehlte. Im März verschwindet diese Kohlsorte dann nämlich erst einmal wieder aus den Supermarktregalen. Probiere deshalb unbedingt noch einen koreanischen Grünkohlsalat oder einen Nudelauflauf mit Grünkohl aus.

Diese saisonalen Lebensmittel bereichern im Februar deinen Speiseplan

Auch wenn die Auswahl an frischem Obst und Gemüse im Winter geringer ist, das Angebot regionaler Lebensmittel im Supermarkt ist auch jetzt noch groß genug und abwechslungsreich. Neben den verschiedenen Kohlsorten kannst du dich über Wurzeln und Knollen freuen. Rote Bete, Rettich, Kartoffeln, Karotten und Steckrüben sind nur einige Sorten, die du regional kaufen kannst und aus denen sich deftige und leckere Gerichte zubereiten lassen. Hast du zum Beispiel schon mal gefüllte und gebackene Rote Bete gegessen oder eine cremige Pastinakensuppe?

Wenn du das Glück hast, Schwarzwurzeln zu ergattern, solltest du dir diese Chance nicht entgehen lassen. Diese werden sogar noch bei Minustemperaturen geerntet und schmecken unter anderem als cremiger Schwarzwurzel-Kartoffel-Auflauf.

Die Zwiebel: heimlicher Star unter den heimischen Gemüsesorten?

Ein Blick in den Saisonkalender Februar zeigt, dass auch Zwiebeln im Winter dazugehören. Zwar ist sie dank guter Lagerung ganzjährig erhältlich, im Winter kann sie unseren Speiseplan aber noch einmal auf eine ganz neue Art bereichern. Die Zwiebel ist nämlich ein wertvoller Lieferant von Nährstoffen und ein bewährtes Hausmittel in der Erkältungszeit.

Darüber hinaus schmeckt sie natürlich auch und spielt in so gut wie jedem herzhaften Gericht als Geschmacksgeber eine kleine, aber wichtige Nebenrolle. Die Zwiebel kann aber mehr. In Gerichten wie einem Zwiebelkuchen, einer karamellisierten Zwiebelpasta oder einer klassischen französischen Zwiebelsuppe ist sie der Star.

Kennst du schon unseren Koch-Bot? Er hilft dir auf der Suche nach weiteren Rezepten, die du nachkochen kannst. Stelle ihm eine Frage und er versorgt dich mit leckeren Ideen. Zum Koch-Bot Credit: midjourney

Im Überblick: saisonales und regionales Obst und Gemüse im Wintermonat Februar

Im Winter gehören vor allem verschiedene Kohlsorten sowie Wurzelgemüse und Knollen zu den saisonalen Highlights. Frostunempfindliches Gemüse wie etwa Grün- und Rosenkohl, Schwarzwurzeln oder Pastinaken können sogar jetzt noch frisch geerntet werden. Andere Obst- und Gemüsesorten wie Äpfel, Kartoffeln, Zwiebeln und Kürbisse stammen hingegen aus der Lagerung, sind jedoch trotzdem von regionalen Erzeugern mit kurzen Transportwegen.

Saisonkalender Februar: Auch jetzt noch ist die Auswahl an regionalem Obst und Gemüse groß.