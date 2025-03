Saisonkalender März: Dieses Obst und Gemüse wird jetzt saisonal geerntet

Endlich, der Frühling steht in den Startlöchern und wartet nur darauf, uns mit den den ersten wärmenden Sonnenstrahlen und längeren Tagen zu verwöhnen. Aber nicht nur wir freuen uns darüber, sondern auch die Natur. Und die belohnt uns mit einem langsam wieder voller werdenden Korb mit saisonalem Obst und Gemüse. Auf was du dich diesen Monat freuen kannst, zeigen wir dir in unserem Saisonkalender März.

Saisonkalender März: Welches Obst und Gemüse wird im Frühlingsmonat frisch geerntet?

Fans von Wintergemüsesorten wie Kürbis, Schwarzwurzeln oder Rosenkohl müssen stark sein: Im März verabschieden sich diese Sorten aus den Supermarktregalen. Jetzt ist die beste Zeit, sich noch einmal alle Lieblingsrezepte mit diesem Gemüse zu kochen oder endlich das Rosenkohlgericht zu probieren, das schon den ganzen Winter auf der To-do-Liste steht, aber bisher immer die Zeit dafür gefehlt hat.

Saisonkalender März: Was sprießt denn da?

Nach einem langen und dunklen Winter freuen wir uns auf den Frühling. Es ist wieder länger hell und auch die Sonne scheint öfter. Die steht jetzt senkrecht über dem Äquator und strahlt im März besonders kraftvoll vom Himmel. Das lockt nicht nur uns an die frische Luft, sondern auch die ersten Keimlinge, die langsam aus dem Boden sprießen. Worauf wir uns im März als erste frische Ernte besonders freuen, ist zweifelsfrei der Bärlauch. Wenn Ende des Monats unsere heimischen Wälder wieder intensiv würzig nach Knoblauch duften, zieht es unzählige Sammler auf Bärlauchsuche. Daraus lassen sich dann unter anderem eine würzige Bärlauchbutter, ein Bärlauchpesto oder Nudeln in Bärlauch-Sahne-Soße zubereiten. Aber keine Sorge, wer keinen Bärlauch 🛒 im Wald findet, kann das Kraut mittlerweile auch frisch in fast jedem Supermarkt kaufen.

Gemüse des Monats: großer Auftritt für den Lauch

Im März wächst aber nicht nur der erste Bärlauch. Auch auf frischen Spinat, und je nach Region und Witterung, Rhabarber darf man sich im Frühlingsmonat wieder freuen. Hast du Glück und ergatterst die ersten, zarten Stangen auf dem Markt, dann bereite daraus doch mal ein fruchtiges Rhabarber-Crumble zu.

Optisch etwas unscheinbar findet man zwischen dem letzten Wintergemüse und der ersten Frühlingsernte auch Lauch in den Supermarktregalen. Den kann man zwar fast das gesamte Jahr über frisch und regional kaufen, was ihn aber besonders macht, ist, dass er auch im Winter noch geerntet wird. Lauch ist eine Basiszutat in zahlreichen Suppen und Eintöpfen, macht aber auch als Hauptakteur zum Beispiel in gebackener Form mit Hackfleisch, in Pasta oder als Auflauf in einigen Gerichten ordentlich was her.

Nicht nur geschmacklich lohnt sich der Griff zu den Stangen, auch für deine Gesundheit ist das Gemüse ein heimlicher Superstar. Dank des löslichen Ballaststoffes Inulin wirkt er positiv auf die Darmflora. Zudem ist er vollgepackt mit Mineralstoffen und Vitaminen wie Magnesium, Vitamin C, Eisen und Kalium. Der einzige Nachteil: Zwischen den einzelnen Schichten sammelt sich einiges an Erde an. Wer Lauch zubereiten möchte, sollte ihn also gründlich waschen, wenn es später beim Essen nicht zwischen den Zähnen knirschen soll.

Saisonales Obst und Gemüse im März: eine Übersicht

Im März stammt der größte Teil des Gemüses aus dem Supermarkt noch aus dem Lager. Vor allem Winter- und Wurzelgemüse, aber auch einige Kohlsorten gehören dazu. Wer sich auf frisch geerntete Lebensmittel freut, der bekommt jetzt unter anderem Lauch, Champignons, Bärlauch, Kopfsalat und Chicorée regional und saisonal. Mit etwas Glück ist sogar schon der erste Rhabarber dabei.

Credit: canva.com

Äpfel Pastinaken Bärlauch Rhabarber Champignons Rettich Chicorée Rosenkohl Chinakohl Rote Bete Karotten Rotkohl Kartoffeln Rucola Knollensellerie Schwarzwurzel Kopfsalat Weißkohl Kürbis Wirsing Lauch Zwiebel Meerrettich

