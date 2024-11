Saisonkalender November: Welches Obst und Gemüse hat jetzt Saison?

Im November zeigt sich der Herbst oft von seiner ungemütlichen Seite. Nieselregen, Wind, Nebel und jede Menge Grau können einem ganz schön die Laune verderben. Zum Glück ist jetzt die perfekte Zeit für wärmende Suppen, Eintöpfe und Schmorgerichte, die einen wieder aufwärmen und die Stimmung heben. Das Gemüse, das du nun auf Märkten und im Supermarkt bekommst, eignet sich einfach perfekt für diese Art von Gerichten. Vor allem Kohlsorten in abwechslungsreicher Auswahl sind eine ideale Basis für Suppen und Ofengerichte. Welche Obst- und Gemüsesorten es noch frisch zu kaufen gibt, erfährst du in unserem Saisonkalender November.

Saisonkalender November: Vorhang auf für Kohlgemüse

Ein Gemüse, an dem man im November kaum vorbei kommt, ist Kohl. Den gibt es jetzt in unzähligen Varianten. Angefangen bei Blumenkohl über Weiß- und Rotkohl bis hin zu Grün- und Rosenkohl ist für jeden Geschmack die richtige Sorte dabei. Auch die Zubereitungsmöglichkeiten von Kohlgemüse sind alles andere als langweilig. Für Abwechslung auf dem Tisch sorgen beispielsweise geschmorter Spitzkohl oder gebackener Blumenkohl mit Pistazien.

November: Zeit für Deftiges mit Kartoffeln

Während wir in den warmen Monaten leichte Nudel- oder Reisgerichte bevorzugen, feiert nun die gute alte Kartoffel ihr Comeback auf dem Teller. Bei der Zubereitung vieler Suppen oder Eintöpfe wie etwa der klassischen Kartoffelsuppe gehört die Knolle einfach dazu. Aufläufe kommen ebenfalls nur selten ohne die Kartoffel als Zutat aus. Je nach Wetterlage und Sorte variiert der Erntezeitpunkt der Knollen. Erste frühe Sorten gibt es gibt es bereits im Juni, während späte Sorten noch bis in den Spätherbst aus der Erde geholt werden können. Nur Frost dürfen sie nicht bekommen. Ab Null Grad drohen Schäden wie braune und weiche Stellen.

Die meisten Kartoffeln, die man jetzt kaufen kann, sind deshalb Lagerware. Die Kartoffel eignet sich besonders gut zum Aufbewahren. Bei kühlen Temperaturen um die vier bis acht Grad Celsius ist die Knolle an einem dunklen und trockenen Ort mehrere Monate lang haltbar. Einzige Ausnahme ist hier die Frühkartoffel, deren Haltbarkeit sich auf wenige Wochen beschränkt.

Wurzelgemüse: Stars der deftigen Herbstküche

Ein weiteres Gemüse, das im November wieder verstärkt in den Fokus rückt, ist Wurzelgemüse. Es ist oft ein Bestandteil in rustikalen Eintopfgerichten. Es kann aber auch einzeln glänzen. Dazu gehört die bekannte Rote Bete, die wir zu Suppen, Ofengemüse, Aufläufen oder Salaten verarbeiten. Die Schwarzwurzel ist ebenfalls ein Vertreter dieser Kategorie. Hast du die Wurzel, die reich an Kalium, Vitamin E, Magnesium und Eisen ist, schon einmal zubereitet?

November: endlich wieder Quittenzeit

Während wir uns im November über die vielen Kohlsorten freuen dürfen, die es nun erntefrisch zu kaufen gibt, ist dagegen das Angebot an heimischen Obstsorten deutlich ausgedünnt. Aus den Lagern kommen jetzt nur noch Äpfel und Birnen. Dafür strahlt aber ein anderes Obst wieder gelb-gold in den Auslagen: die Quitte. Die kann man zwar nicht roh essen, dafür schmeckt sie verarbeitet umso köstlicher. Besonders als Quittenmarmelade, als süßes Quittenbrot oder als fruchtiges Chutney, dass auf keiner Käseplatte fehlen darf lieben wir sie.

Erntemonat November: regionales Obst und Gemüse im Überblick

Im November reduziert sich das Angebot an frisch und regional geerntetem Obst und Gemüse deutlich. Trotzdem ist die Auswahl immer noch groß. Neben zahlreichen Kohlsorten findet man zum Beispiel auch Wurzelgemüse und verschiedene Salate sowie Pilze frisch im Supermarktregal und auf Wochenmärkten. Einige erste heimische Gemüse- und Obstsorten wie Birnen, Äpfel oder Kartoffeln kommen bereits aus dem Lager.

Der Saisonkalender für November zeigt dir, welches Obst und Gemüse jetzt Saison hat.