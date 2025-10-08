Saisonkalender Oktober: Dieses Obst und Gemüse hat jetzt Saison

Der Herbst ist da. Das merken wir nicht nur an den kühleren Temperaturen, sondern auch an den Erntedankfesten, die nun überall stattfinden. Doch bevor wir uns endgültig vom Sommer verabschieden und es uns wieder mehr in unseren vier Wänden gemütlich machen, freuen wir uns über das Obst und Gemüse, das uns der goldene Monat schenkt. Und die Auswahl ist in diesem Monat wieder reichlich. Welches Obst und Gemüse dich alles erwartet, erfährst du in unserem Saisonkalender Oktober.

Saisonkalender Oktober: Die Kohlzeit beginnt

Im Oktober ändert sich das regionale Angebot an Obst und Gemüse deutlich. Während sich sommerliche Früchte wie Beeren und Steinobst wie Pflaumen nun endgültig verabschieden, dürfen wir uns auf der Gemüseseite über ein großes Angebot verschiedener Kohlsorten freuen. Jetzt gibt es neben Brokkoli und Blumenkohl endlich wieder frisch geernteten Wirsing und knackigen Rotkohl für deftige Gerichte wie einen Rotkohlsalat mit Orangen und Walnüssen. Das ist aber nicht nicht alles. Zu diesen beiden Sorten gesellen sich noch der erste Grünkohl und Rosenkohl, aus der wir eine wärmende Rosenkohlsuppe zubereiten.

Pilze, Pilze und noch mehr Pilze

Auch wenn einige Pilze das ganze Jahr über wachsen, gilt doch der Herbst traditionell als Pilzsaison. Und ihre Fans kommen jetzt besonders auf ihre Kosten. Egal ob Pfifferlinge, Champignons, Austernpilze oder Kräutersaitlinge, die Supermarktregale sind voll mit unterschiedlichsten Sorten. So muss man gar nicht in aller Frühe raus in den Wald zum Selbersuchen, sondern kann sich die Lieblingspilze einfach kaufen und daraus dann herbstliche Leckereien wie diese Schupfnudelpfanne mit Pfifferling-Rahmsoße oder gefüllten Champignons aus dem Airfryer zu machen.

Oktober: großer Auftritt für den Kürbis

Und es gibt noch einen Liebling, der uns im Oktober leuchtend aus der Gemüseauslage im Supermarkt entgegenlacht: der Kürbis. Auch wenn es etwa 200 verschiedene essbare Kürbissorten gibt, so gehört doch der Hokkaido zu den Superstars unter ihnen. Das ist kein Wunder, denn der Kürbis, der ursprünglich aus Japan stammt, überzeugt mit seinem nussigen Aroma und einer kleinen Superpower. Die Schale ist nämlich essbar und du musst ihn bei der Zubereitung nicht schälen. Zudem stecken in der Schale Vitamine, Beta-Carotin und wertvolle Ballaststoffe, weshalb sie auch viel zu schade wäre, sie einfach wegzuschneiden und zu entsorgen.

Die inneren Werte zählen ebenfalls. Im Hokkaido stecken die Vitamine B1, 2 und 6, Kalium und Vitamin C. Aus dem orangenen Gemüse eine leckere Suppe zu kochen, liegt zwar nahe, es lohnt sich aber mutig zu sein und mal ungewöhnlichere Rezepte auszuprobieren. Lecker sind zum Beispiel ein Kürbis-Gratin mit knuspriger Käsekruste oder eine Kürbis-Marmelade zum Frühstück.

Saisonkalender Oktober: Die Weinernte beginnt

Der Oktober ist nicht nur für Kohl- und Kürbisfans ein Fest, Weinliebhaber freuen sich ebenso auf die Ernte der Trauben, aus denen neue Weine gekeltert werden und die sich bis in den November hinein zieht. Die süßen Früchte lassen sich auch andere Köstlichkeiten zubereiten. Wie wäre es mal mit einem Trauben-Feta-Bruschetta?

Oft unterschätzt: Wurzelgemüse wie Pastinake und Steckrübe

Zurück sind im Oktober mit Pastinake und Steckrübe auch zwei zu unrecht unterschätzte Gemüsesorten. Während die Pastinake einen süßlichen Geschmack hat, an einem kühlen Ort sogar mehrere Monate gelagert werden kann und perfekt für die Zubereitung von Babybrei oder einer Pastinakensuppe geeignet ist, schmeckt die Steckrübe leicht nussig. Die Knolle, die früher den Ruf eines Arme-Leute-Gemüses hatte, ist eine wahre Gesundheitsbombe. Sie versorgt uns unter anderem mit Kalzium, Magnesium, Vitamin C und Riboflavin, besser bekannt als Vitamin B2. Dank des regionalen Anbaus, sind die Transportwege für dieses Gemüse besonders kurz und umweltfreundlich. Probiere die unterschätze Rübe und bereite daraus ein Kartoffel-Steckrüben-Gratin zu.

Ernten im Oktober: regionales Obst und Gemüse im Überblick

Auf unserem Teller wird es langsam herbstlich. Das bedeutet aber nicht, dass die Auswahl schrumpft. Im Gegenteil, der Oktober hat in Sachen regionaler Gemüse- und Obstauswahl einiges zu bieten. Ein Blick auf den Saisonkalender Oktober zeigt, was jetzt regional und saisonal geerntet wird.

Saisonkalender Oktober: Dieses Obst und Gemüse gibt es aktuell frisch und regional im Supermarkt und auf Wochenmärkten.