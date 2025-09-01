Saisonkalender September: Dieses Obst und Gemüse hat jetzt Saison

Plötzlich ist der da, der September. Während die Nächte teils schon empfindlich kalt werden können, gibt die Sonne tagsüber noch mal alles. Über die warmen Strahlen freuen nicht nur wir uns, sondern auch sonnenhungriges Gemüse und Obst wie etwa Weintrauben, bei denen jede Stunde Sonne mehr über eine gute Ernte entscheiden kann. Welches Obst und Gemüse dich in diesem Monat noch erwartet, verraten wir dir in unserem Saisonkalender September.

Haben im September wieder Saison: Äpfel und Quitten

Auch das Angebot an Obst ändert sich im September. Neben frisch geernteten Äpfeln und Birnen bleiben uns nur noch einige wenige Beerensorten wie etwa Brombeeren. Gleichzeitig beginnt aber die Zeit der Quitten. Weißt du allerdings nie so recht, was du aus der gelben Frucht zubereiten kannst? Dann probiere doch mal einen Quittenkuchen mit Mandeln vom Blech. Apropos Kuchen, backe doch gleich einen Florentiner Apfelkuchen oder süße kleine Apfelwölkchen mit.

Saisonkalender September: Tomaten in Hülle und Fülle

Bereits im August durften wir uns über die ersten reifen Tomaten freuen. Aber auch im September dreht sich noch alles um das Lieblingsgemüse der Deutschen. Jetzt schmecken sie besonders aromatisch mit einer ausgewogenen Mischung aus einer leichten Süße und feinen Säure. Übrigens: Ist zwischen deinen gekauften Tomaten das eine oder andere Exemplar noch leicht grün oder orange, macht das überhaupt nichts. Die Tomaten reifen in der Wohnung bei richtiger Lagerung nach. In Sachen Geschmack stehen sie den bereits reifen Früchten in nichts nach.

In der Küche sind Tomaten wahre Alleskönner, denn die Bandbreite an Köstlichkeiten, die du aus ihnen zubereiten kannst, ist endlos. Wie wäre zum Beispiel mit einer Gazpacho? Für die traditionelle Suppe aus Spanien benötigst du eine ganze Menge frischer Tomaten. Und da der September garantiert noch mit einigen warmen Sommertagen überrascht, kommt die erfrischende Suppe genau richtig. Ein Tomaten-Clafoutis, eine Mischung aus Auflauf und herzhaftem Kuchen, ist ebenfalls eine tolle Idee, um Tomaten kreativ zuzubereiten. Oder backe ein Tomaten-Crumble mit einer herzhaft-knusprigen Haube aus Parmesan- und Pankomehlstreuseln.

Die Kürbiszeit beginnt

Ein Blick in den Saisonkalender September verrät: Für alle, die es kaum abwarten können, gibt es endlich wieder Kürbisse zu kaufen. Wir freuen uns auf leckere Kürbis-Pasta mit Feta und auf die erste dampfende, frisch gekochte Kürbissuppe der Saison.

Neben dem Kürbis bleibt aber auch die Zucchini noch eine Weile erhalten. Zucchini, die ebenfalls zu den Kürbisgewächsen gehören, bilden bei regelmäßiger Ernte immer wieder Blüten, aus denen neue Früchte wachsen. Das Gute: Es gibt unzählige Möglichkeiten, aus Zucchini etwas Leckeres zuzubereiten, sodass es es nie langweilig wird. Genieße das Gemüse doch mal als Zucchini-Curry oder in einer Zucchini-Quiche.

Erntemonat September: regionales Obst und Gemüse im Überblick

Der September begeistert uns mit einer großen Auswahl regionaler Obst- und Gemüsesorten. Jetzt kannst du nicht nur aus einer Fülle an Spätsommerfrüchten wählen, sondern bekommst schon die erste Herbsternte zu kaufen. Bei dem abwechslungsreichen Angebot brauchen wir nicht zu exotischen Früchten mit langen Transportwegen zu greifen.

Unser Saisonkalender für September zeigt dir, welches Obst und Gemüse du jetzt regional kaufen kannst.