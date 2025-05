Überrasche deine Mutter mit einem Sakura Latte zum Muttertag

Sowohl bei uns als auch in Japan ist die Kirschblüte jedes Jahr im Frühling ein besonderes Ereignis. Auch der von der Blüte inspirierte Sakura Latte ist ein echtes Highlight. Er schmeckt nicht nur leicht süß, sondern ist mit seiner pinken Farbe zudem ein besonderer Hingucker auf dem Frühstückstisch. Wie wäre es, wenn du mit der besonderen Kaffeespezialität am Muttertag deine Mutter überraschst?

So einfach bereitest du einen Sakura Latte zu

Sakura Latte stammt aus Japan und greift den Geschmack der berühmten Kirschblüten auf, die dort jedes Jahr im Frühling groß gefeiert werden. Da kommt ein Sakura Latte als kulinarische Begleitung wie gerufen. Sakura bedeutet in Japan „Kirschblüte“ und genau die findest du auch in dem Kaffee wieder, allerdings in Form eines Sirups.

Auf das wachmachende Element, nämlich Espresso, verzichtet der Sakura Latte ebenfalls nicht. Brühe zuerst einen starken Espresso auf. In der Zwischenzeit erhitzt du die Milch in einem Topf. Achte darauf, dass sie aber nicht kocht. Gib dann den Kirschblütensirup, Vanilleextrakt, Honig und für die Farbe Rote-Bete-Extrakt (oder Lebensmittelfarbe) in die Milch. Schäume die Milch noch auf, gieße den Espresso in ein großes Glas und fülle mit der Milch auf.

Wenn du magst, kannst du den Kaffee noch mit rosafarbenen Zuckerstreuseln garnieren. Auch die Verwendung von Rote-Bete-Extrakt oder Lebensmittelfarbe ist natürlich optional. Lässt du die Farbe weg, wird der Latte aber weniger intensiv rosafarben.

In unserer Version bereiten wir den Sakura Latte mit Kuhmilch und Honig zu. Es ist aber kein Problem, das hübsche Getränk mit Hafermilch und Ahornsirup in eine rein pflanzliche Variante zu verwandeln.

Sakura Latte Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 1 Espresso

250 ml Milch

1 TL Kirschblüten-Sirup online, zum Beispiel hier 🛒

1/2 TL Vanilleextrakt optional

1 TL Honig

1 Msp Rote Bete Pulver oder rote Lebensmittelfarbe für die Farbe

rosa Zuckerstreusel optional Zubereitung Brühe einen starken Espresso auf.

Erhitze die Milch in einem kleinen Topf. Sie darf dabei nicht aufkochen.

Rühre mit einem Schneebesen den Kirschblüten-Sirup unter die Milch.

Füge Vanilleextrakt, Honig und nach Geschmack die Lebensmittelfarbe oder das Rote Bete Pulver hinzu.

Schäume di Milch mit einem Milchschäumer für eine cremigere Textur auf.

Gieße den Espresso in ein hitzebeständiges großes Glas und und fülle mit der Sakura-Milch auf. Bestreue den Latte nach Geschmack mit rosa Zuckerstreuseln und genieße ihn warm.

