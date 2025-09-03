So verwandelst du Marmeladenreste in ein raffiniertes Salatdressing

Ein Glas Marmelade steht bei mir oft monatelang im Kühlschrank, bis nur noch ein kleiner Rest am Boden klebt. Genau diese Reste kannst du wunderbar verwerten: Mit dem Rezept für Salatdressing aus Marmeladenresten entsteht eine frische, fruchtige Soße, die jedem Salat das gewisse Extra verleiht. Und damit gibst du deinem Salat nicht nur mehr Geschmack, sondern rettest auch etwas, das sonst wahrscheinlich im Müll landen würde.

Resteverwertung mit Genuss: Salatdressing aus Marmeladenresten

Der September ist in Deutschland ein wichtiger Monat für Nachhaltigkeit, denn vom 18. September bis 8. Oktober finden die Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit (DAN) statt. Diese Tage sollen Menschen dazu inspirieren, umweltbewusster zu leben.

Früher war es üblich, Reste zu verwerten und nichts wegzuwerfen. Es wurde alles verbraucht, was es in der Vorratskammer gab. Heute greifen immer mehr Menschen diese alte Praxis wieder auf, weil sie Nachhaltigkeit schätzen und Ressourcen bewusst nutzen möchten.

Mir und allen in der Leckerschmecker-Redaktion geht es ähnlich. Deshalb möchten wir dir heute zeigen, wie einfach du ein leckeres Dressing aus deinen Marmeladenresten oder auch Senfresten zaubern kannst.

Dabei ist es ganz egal, ob du Erdbeer-, Aprikosen- oder Beerenmarmelade verwendest – jede Sorte bringt einen anderen Charakter in die Schüssel. Für die Basis brauchst du Olivenöl oder ein anderes gutes Pflanzenöl, dazu einen Schuss Essig sowie etwas Senf und Honig. Salz und Pfeffer runden das Ganze ab.

Schaue gleich in deinen Kühlschrank, ob du auch ein paar Marmeladenreste drin stehen hast, die du zu einem leckeren Salatdressing verarbeiten kannst.

Gurkenwasser solltest du übrigens auch nicht wegschütten. Du kannst es ebenso als Salatdressing verwenden oder darin neues Gemüse einlegen. Auch Gemüse- und Obstreste lassen sich in der Küche noch einmal verwenden. Und mit unseren Tipps kannst du Lebensmittel plastikfrei einfrieren.

Salatdressing aus Marmeladenresten Oli keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 2 Minuten Min. Gesamtzeit 2 Minuten Min. Portionen 100 ml Zutaten 1x 2x 3x 1 Marmeladen- oder Senfglas mit Resten

2-3 EL Öl z.b. dieses hier 🛒

1-2 EL Essig z.b. diesen hier 🛒

1 TL Senf

1 TL Honig

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Gib Öl, Essig, Senf und Honig ins Glas.

Würze mit Salz und Pfeffer.

Schließe dann den Deckel und schüttele das Glas kräftig, bis sich die Reste lösen.

Gieße das Dressing über deinen Salat oder eine Bowl. Notizen Reinige und sterilisiere das Glas danach einfach, um es erneut zum Kochen von Marmelade zu verwenden.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.