15 leckere Salate zum Grillen, die du unbedingt probieren solltest

Wir befinden uns mitten in der Grillsaison! Und auch, wenn jeder seine eigenen Vorlieben in Bezug darauf hat, was auf dem Rost landet, sind sich bei allem vermutlich alle einig: Ohne Beilagen ist das Barbecue nur halb so schön. Vor allem Salate zum Grillen gehören auf jedes Buffet. Dabei müssen es aber nicht immer nur die Klassiker sein, die schon Oma gezaubert hat. Wir stellen dir 15 leckere Rezept-Ideen vor, die du beim nächste Grillabend unbedingt ausprobieren solltest!

Salate zum Grillen: kreative Kartoffelsalate

Ein Kartoffelsalat mit Mayonnaise und ein lauwarmer Kartoffelsalat mit Essig und Öl sind vermutlich die zwei absoluten Klassiker in Deutschland. Aber es darf gerne mal ein wenig ausgefallener sein. Wir lieben international inspirierte Salate zu Grillen wie einen griechischen Kartoffelsalat mit Feta und Oliven oder einen Harissa-Kartoffelsalat. Während uns ersterer ans Mittelmeer entführt, heizt letzterer mit orientalischen Aromen ordentlich ein: Vorsicht, scharf!

Richten wir den Blick Richtung Norden, entdecken wir einen schwedischen Kartoffelsalat ohne Mayonnaise. Er überzeugt beim Barbecue mit roten Essigzwiebeln sowie frischer Gurke und fruchtigen Äpfeln. Ganz besonders leicht ist unser Pesto-Kartoffelsalat gezaubert. Selbst, wenn du das Pesto selber machst, klappt die Soße in wenigen Minuten.

Natürlich können wir uns auch vor Trends nicht verwehren. Und so haben wir uns in diesen Kartoffelsalat aus dem Airfryer verliebt. Die Idee, ihn mit knusprig frittierten Erdäpfeln zu machen, ist so simpel wie genial!

Neue Nudelsalate, die du noch nicht kennst

Wir bleiben international und kombinieren einen Klassiker der italienischen Küche mit einem Salat zum Grillen: Es gibt Caprese-Nudelsalat mit Tomaten und Mozzarella! Richten wir uns gen Westen, wartet schon ein Nudelsalat Elsässer Art auf uns. Die Kombination aus Pasta, Speck und Crème fraîche hat uns vollends überzeugt.

Wir reisen ein wenig weiter weg und bringen einen Yum-Yum-Nudelsalat mit zurück. Er wird mit den beliebten Instant-Nudeln gemacht, kombiniert sie unter anderem mit Cranberrys und Granatapfelkernen und ist in 15 Minuten fertig.

Wer Käse mag, wird unseren Nudelsalat mit Halloumi lieben. Er wird mit dem orientalischen Weichkäse verfeinert und ist dadurch besonders reichhaltig. Der Käse wird zunächst gegrillt und dann mit unter den Salat gemischt. Für alle, die nicht auf Fleisch verzichten wollen, ist der Caesar-Pasta-Salat ein Spitzenkandidat. Auch hier kannst du das Hühnchen zuvor auf dem Rost zubereiten und dann mit an den Salat geben.

Gutes Gemüse: Gemüsesalate zum Grillen

Na gut, Gemüse ist bei unserem Salat mit Melone und unserem Erdbeer-Gurkensalat nicht der Hauptstar. Aber immer spielen Rucola, Gurke und Co. eine wichtige Nebenrolle. Richtig verrückt sind wir aktuell außerdem nach einem rohen Zucchinisalat. Denn: Das grüne Kürbisgewächs kann man wunderbar ungekocht genießen. Ebenfalls roh kommt unser Apfel-Sellerie-Slaw daher, der ein fruchtiges Aroma mit dem feinen Geschmack von Anis vereint.

Zum Schluss machen wir noch einmal eine längere Reise Richtung Mittelamerika: Hier liebt man nämlich den mexikanischen Maissalat Esquites, der als Streetfood an beinahe jeder Straßenecke verkauft wird. Wir finden: Auch als Salat zum Grillen macht er eine ausgezeichnete Figur!