Wir backen heute einen Salted Caramel Cheesecake

Cheesecakes sind beliebter denn je. Der knusprige Keksboden und die cremige Käsemasse sind eine sagenhaft leckere Kombination. Außerdem kann man Käsekuchen in vielen Variationen zubereiten. Ob mit Früchten, Schokolade, Karamell oder Nüssen – die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. In unserem heutigen Rezept toppen wir einen klassischen New York Cheesecake mit einer Karamellsoße und grobem Salz. Hier kommt der Salted Caramel Cheesecake.

Das beste Rezept für Salted Caramel Cheesecake entdecken

Ein schön dekorierter Cheesecake macht auf jeder Kaffeetafel eine gute Figur und weckt sofort den Appetit. Im Gegensatz zum deutschen Käsekuchen, für den oft Quark verwendet wird, besteht der New York Cheesecake aus Frischkäse. Dadurch ist er oft weniger süß als andere Varianten.

Damit der Käsekuchen beim Backen keine Risse bekommt, gilt es einige Tipps zu beachten. Alle Zutaten sollten Zimmertemperatur haben, bevor du sie verarbeitest. Obendrein solltest du sie nicht zu lange mixen, denn sonst kann zu viel Luft in die Masse gelangen.

Es kann auch helfen, den Cheesecake in einem Wasserbad zu backen. So wird die Temperatur gleichmäßiger verteilt und die Oberfläche wird nicht zu schnell fest.

Nach dem Backen solltest du darauf achten, dass der Käsekuchen langsam abkühlt. Öffne die Ofentür dafür leicht. Lass den Cheesecake danach weiter bei Raumtemperatur abkühlen, bevor du ihn in den Kühlschrank stellst. Auch das richtige Einfetten der Form sorgt dafür, dass der Kuchen sich besser aus ihr lösen lässt und nicht einreißt.

Der Salted Caramel Cheesecake ist immer ein Highlight und begeistert jeden, der ihn probiert. Die Zubereitung ist dabei einfach und macht Spaß. Viel Spaß beim Backen und Genießen!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Von Käsekuchen kann man einfach nicht genug bekommen. Der Schoko-Käsekuchen mit Erdbeeren ist unwiderstehlich lecker und cremig. Unser Limoncello-Cheesecake ist ein Muss im Sommer und der Erdbeer-Cheesecake gelingt ganz ohne Backen.

Salted Caramel Cheesecake Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Backzeit 50 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 10 Minuten Min. Portionen 1 Kuchen Zutaten 1x 2x 3x Für den Boden: 150 g Butterkekse

90 g Butter oder Margarine zerlassen Für die Creme: 900 g Doppelrahm-Frischkäse natur

200 g Zucker

200 g Schmand

3 EL Mehl

3 Eier

1 Eigelb Für das Salzkaramell-Topping: 75 g Zucker

400 ml Schlagsahne

etwas grobes Meersalz z.B. dieses hier 🛒 Zubereitung Lege eine Springform mit Backpapier aus und fette den Rand ein.

Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/ Unterhitze vor.

Zerbrösele nun die Kekse und vermische sie mit der zerlassenen Butter oder Margarine.

Verteile sie auf dem Boden der Backform und backe den Boden für 10 Minuten vor.

Verringere die Hitze des Backofens danach auf 160 °C.

Verrühre den Frischkäse mit dem Zucker mithilfe eines Handrührgeräts und gib dann Schmand und Mehl dazu.

Verquirle die Eier und das Eigelb leicht miteinander und füge sie in zwei Schwüngen mit einem Silikonspatel zur Frischkäsemasse hinzu.

Verteile die Masse anschließend gleichmäßig in der Backform.

Stelle den Kuchen in den Ofen und platziere eine mit Wasser gefüllte Auflaufform auf einem Rost eine Etage tiefer. Alternativ kannst du auch ein tiefes Backblech mit Wasser füllen und unter dem Kuchen in den Ofen schieben.

Backe den Käsekuchen für 45 Minuten und lass ihn dann bei geöffneter Ofentür abkühlen.

Hole den Cheesecake danach aus dem Ofen und löse ihn vom Rand der Backform. Stelle den Kuchen zum Abkühlen in den Kühlschrank, am besten über Nacht.

Bereite abschließend die Karamellsoße zu, indem du den Zucker in einer Pfanne verteilst und schmelzen lässt.

Schwenke die Pfanne etwas, sobald er flüssig wird. Drehe die Temperatur etwas runter, damit er nicht verbrennt.

Sobald der Zucker leicht karamellisiert ist, rührst du die schnell die Sahne ein. Lass sie 20 Minuten unter Rühren einreduzieren. Füge zum Schluss etwas Meersalz hinzu.

Gieße die Karamellsoße, nachdem sie abgekühlt ist, über den Cheesecake.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.