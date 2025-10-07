Sanddorn-Ingwer-Shot: Immunbooster für die kalte Jahreszeit

Buntes Laub und goldenes Licht gehören zu den schönen Seiten des Herbstes. Doch die Jahreszeit hat auch ein anderes Gesicht, mit niedrigen Temperaturen, Nieselregen und Wind. Da kann man sich schnell mal eine Erkältung einfangen. Damit Niesen und Schniefen nicht zum Dauerzustand wird, kannst du deinem Immunsystem mit einem selbst gemachten Sanddorn-Ingwer-Shot auf die Sprünge helfen.

Sanddorn-Ingwer-Shot: Vitaminkick in nur 10 Minuten

Wenn es draußen unangenehm wird, brauchen die Abwehrkräfte Unterstützung zum Beispiel in Form eines Sanddorn-Ingwer-Shots. Diese Shots kannst du natürlich bereits fertig gemixt und in einer praktischen Dosierung abgefüllt kaufen. Das geht aber auch günstiger, indem du deinen Immunbooster einfach selber machst. Dafür brauchst du nur knapp zehn Minuten Zeit und die richtigen Zutaten. In diesem Fall sind das Sanddornsaft, Ingwer, Orangensaft und Honig.

Den Ingwer schälst du hauchfein. Achte darauf, nicht zu viel der Schale zu entfernen, denn direkt darunter sitzen nun mal die meisten guten Inhaltsstoffe der gesunden Wurzel, die zudem auch antibakteriell und entzündungshemmend. Schneide den Ingwer dann in kleine Würfel und gib diese zusammen mit Sanddorndirektsaft und Orangensaft in einen Mixer. Püriere die Zutaten gut durch, sodass sie sich gut vermischen. Dann streichst du alles durch ein feines Sieb. So entfernst du kleine Stückchen, die den Messern des Mixers durch die Lappen gegangen sind.

Wenn du magst, kannst du den Shot mit etwas Honig süßen. Magst du den Immunbooster lieber pur, lass das Süßungsmittel einfach weg. Fülle den fertigen Sanddorn-Ingwer-Shot in eine saubere Flasche und bewahre sie im Kühlschrank auf. Dort hält er sich zwei bis drei Tage.

Jeden Tag ein Shot zum Frühstück getrunken und du bist fit für den Tag. Schmuddelwetter ist dank Vitamin C, Eisen, Magnesium, B-Vitamine, Kalzium und anderer gesunder Inhaltsstoffe kein Problem mehr.

Neben einem Sanddorn-Ingwer-Shot kannst du auch Ingwer-Shots, einen Rote-Bete-Ingwersaft oder Kurkuma-Shots selber machen.

Damit graue Herbsttage nicht nur auf deine Gesundheit, sondern auch aufs Gemüt auswirken, kannst du es dir mit hübscher Herbstdeko wie diesen Dekokugeln aus Heidekraut gemütlich machen.

Sanddorn-Ingwer-Shot Judith Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 20 g frischer Ingwer

150 ml Sanddornsaft 100 % Direktsaft, online, zum Beispiel hier 🛒

200 ml Orangensaft frisch gepresst

2 TL Honig nach Geschmack Zubereitung Schäle den Ingwer dünn und schneide ihn in kleine Würfel. Gib Ingwer, Sanddornsaft und Orangensaft in einen Mixer. Püriere alles gut durch. Streiche die Mischung durch ein feines Sieb, um die letzten kleinen Stückchen herauszufiltern. Süße den Sanddorn-Ingwer-Shot nach Geschmack mit Honig und fülle ihn dann in eine saubere Flasche ab. Bewahre den Immunshot im Kühlschrank auf.

