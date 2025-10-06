Sanddorn-Ingwer-Smoothie: Power-Frühstück für dein Immunsystem

Der Herbst ist die Hochsaison für Erkältungen. Schnieft es schon überall um dich herum oder kratzt es vielleicht im eigenen Hals, hilft der Griff zu Vitamin C. Aber nicht in Tablettenform. Mit unserem Sanddorn-Ingwer-Smoothie gibt es die Vitamine einfach zum Trinken. Ganz nebenbei genießt du mit hm sogar noch ein leckeres Frühstück.

Sanddorn-Ingwer-Smoothie: morgendlicher Frischekick

Smoothies können nicht nur ein leichtes Frühstück am Morgen sein, sondern dich zusätzlich mit jeder Menge Vitaminen und Mineralstoffen versorgen. Unser Sanddorn-Ingwer-Smoothie ist so einer. Er besteht aus Sanddornsaft, Banane, Ingwer und Honig und unterstützt dank des hohen Vitamin-C-Gehaltes im Sanddorn dein Immunsystem. Nicht umsonst gilt die orangefarbene Frucht als „Zitrone des Nordens“. Aber auch die Inhaltsstoffe des Ingwers sind nicht zu unterschätzen. Sie wirken antibakteriell und entzündungshemmend. Eine gute Kombi in der Erkältungszeit.

Für die Zubereitung des Smoothies brauchst du weder viel Zeit noch viele Zutaten. Honig hast du wahrscheinlich bereits zu Hause im Vorratsschrank stehen. Auf deiner Einkaufsliste sollten sich noch Sanddornsaft, Ingwer, Banane und Zitrone wiederfinden. Schäle dann die Banane und schneide sie grob in Stücke. Schäle den Ingwer ebenfalls und hacke ihn. Danach kommen beide Zutaten zusammen mit dem Sanddornsaft, etwas Wasser, Honig und Zitronensaft in einen Mixer, in dem sie zu einer glatten Masse püriert werden.

Du musst den Smoothie nur noch in ein Glas füllen und ihn dir schmecken lassen. In den Sommermonaten kannst du für die nötige Frische noch Eiswürfel hinzugeben. Wenn du hast, kannst du neben dem Saft auch einige frische Sanddornbeeren in den Smoothie geben.

Du möchtest der Erkältungswelle ein Schnippchen schlagen? Dann gönn dir jeden Morgen einen selbst gemachten Kurkuma-Shot oder einen Ingwer-Shot. Für einen gesunden Energiekick am Morgen sorgt auch unser Rote-Bete-Ingwer-Saft.

