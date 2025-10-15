Wer im Norden an der Küste Urlaub macht, dem fallen früher oder später die orange leuchtenden Beeren in den Dünen auf: Sanddorn. Die stecken voller Vitamin C, schmecken säuerlich und wachsen an Büschen mit fiesen Stacheln. Sie machen es einem nicht leicht, die Früchte zu ernten. Zum Glück gibt es sie inzwischen aber auch auf Wochenmärkten und tiefgekühlt in einigen Supermärkten zu kaufen. Heute kochen wir aus ihnen eine leckere Sanddorn-Marmelade.

Sanddorn-Marmelade: sorgt für gute Laune am Frühstückstisch

Als Kind von der Küste muss ich Sanddorn lieben. Während viele meiner Freunde beim Anblick der sauren Beeren das Gesicht verziehen, bekomme ich von Sanddorn in allen möglichen Varianten nicht genug. Vor allem als Saft, Tee und als Likör mag ich die Beeren. Aber auch ein Glas Sanddorn-Marmelade befindet sich immer in meinem Vorratsschrank. Im Herbst oder Winter, wenn es morgens gar nicht richtig hell werden mag, wird das Glas geöffnet und beamt mich gedanklich direkt zurück in den Sommer.

Sanddorn bringt mit leuchtendem Orange Farbe auf den Frühstückstisch. Wer morgens auf dem Brötchen fruchtige Aufstriche bevorzugt, kommt mit der Sanddorn-Marmelade voll auf seine Kosten. Die schmeckt säuerlich und da es ja so schön heißt, sauer mache lustig, sorgt sie außerdem für gute Laune.

Du kannst die Marmelade ganz einfach selbst zubereiten. Du brauchst nur ein paar Beeren, Gelierzucker und etwas Zitronensaft. Aus den Früchten kochst du mit Wasser zuerst einen Saft und daraus dann mit Gelierzucker eine Marmelade. Überprüfe unbedingt mit der Gelierprobe, ob die Marmelade fest wird. Danach füllst du sie in sterile Gläser und lässt sie abkühlen. An einem dunklen, kühlen Ort ist die Marmelade so noch einige Monate haltbar.

Selbstgemachte Marmeladen sind eine tolle Möglichkeit, Früchte zu konservieren. Probiere auch mal eine Kürbis-Marmelade oder eine Quitten-Marmelade. Aus Hagebutten lässt sich ebenfalls ein leckerer Fruchtaufstrich zubereiten.