Sandwich-Lasagne: belegtes Brot mal anders

Sandwiches sind immer eine gute Idee. Du kannst sie ganz nach Geschmack belegen, ihre Zubereitung geht superschnell und für den schnellen Hunger zwischendurch sind sie unschlagbar. Aber auch belegte Brote haben etwas mehr Aufmerksamkeit verdient, damit sie nicht zur Zwischenmahlzeit degradiert, sondern als vollwertige Mahlzeit genossen werden können. So entsteht in Windeseile eine leckere Sandwich-Lasagne, die deine ganze Familie glücklich machen wird. So geht’s.

Sandwich-Lasagne: Ofengericht für Eilige

Was für ein langer Tag! Darauf erstmal ein leckeres Abendessen. Wie wäre es mit Lasagne? Klingt an sich gut, aber jetzt ewig in der Küche zu stehen, drei Soßen vorzubereiten und dann fast eine Stunde zu warten, bis das leckere Nudelgericht endlich fertig ist? Nein, danach steht uns nicht so der Sinn. Schöner wäre es doch, ein Ofengericht zuzubereiten, das inklusive Backen in 35 Minuten vor uns auf dem Tisch steht, oder?

Eine Sandwich-Lasagne kann genau das, denn ihre Zubereitung ist unheimlich einfach. Beginne damit, Toastscheiben mit Tomatenmark zu bestreichen. Schichte diese dann abwechselnd mit Schinken oder Salami und Käse in eine Auflaufform 🛒. Anstelle einer aufwendigen Béchamelsoße verrühren wir einfach ein wenig Sahne mit Muskatnuss, Salz, Pfeffer sowie Knoblauch und gießen sie über das Brot.

Eine ordentliche Käseschicht darf natürlich auch nicht fehlen. Hier ist Mozzarella besonders lecker, aber auch geriebener Gouda oder Bergkäse für etwas Pfiff schmecken gut. Verteile den Käse großzügig auf deiner Sandwich-Lasagne. Schiebe sie dann in den Ofen. Während sie dort knusprig goldbraun überbackt, kannst du den Tisch decken oder kurz die Beine hochlegen und ein kühles Getränk genießen.

Und dann steht sie schon vor dir, die Sandwich-Lasagne. Sieht die nicht super aus? Lecker und knusprig überbacken, was braucht es schon mehr? Vergiss herkömmliche Lasagne, das hier wird dein neues Lieblings-Weeknight-Dinner!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Lust auf mehr einfache Ofengerichte? Dann befrage unseren Koch-Bot, der dir immer gern weiterhilft. Besonders lecker ist zum Beispiel der Sandwich-Auflauf oder dieser schelle Avocado-Kartoffelauflauf mit Lachs. Oder darf es ein Sauerkraut-Nudelauflauf sein?

Sandwich-Lasagne Nele 3.74 ( 76 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 10 Scheiben Toastbrot

2 EL Tomatenmark

10 Scheiben Schinken

10 Scheiben Käse

1 Knoblauchzehe

200 ml Sahne

Salz und Pfeffer

Muskatnuss frisch gerieben

100 g Mozzarella

frische Petersilie zur Deko Zubereitung Heize den Backofen auf 190 °C Ober-/Unterhitze vor.

Bestreiche die Toastbrotscheiben mit Tomatenmark.

Schichte sie abwechselnd mit Schinken und Käse in eine Auflaufform.

Reibe die Knoblauchzehe in die Sahne und schmecke die Mischung mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss ab. Übergieße den Toast damit.

Zupfe den Mozzarella über die Lasagne. Schiebe den Auflauf in den Ofen und backe ihn für 20 Minuten goldbraun. Bestreue ihn vor dem Servieren mit frischer Petersilie.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.