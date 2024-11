Sandwich mit Rote-Bete-Hummus: einfach und lecker

Frühstück soll doch angeblich die wichtigste Mahlzeit des Tages sein. Wieso sie dann an süße Cornflakes oder langweilige Käsestulle verschwenden? Mach dir lieber ein leckeres Sandwich mit Rote-Bete-Hummus und Salat. Ein Vorteil: Den Hummus kannst du bereits am Vorabend zubereiten, sodass du morgens maximal fünf Minuten für die Zubereitung des belegten Brotes benötigst. Besser geht’s nicht!

Rezept für Sandwiches mit Rote-Bete-Hummus

Vor allem Morgenmuffel werden dieses Rezept deshalb lieben. Denn die Zeit, die du sparst, kannst du länger im Bett bleiben und dich noch einmal umdrehen und schlummern. Unsere Sandwiches mit Rote-Bete-Hummus sind aber nicht nur ideal zum Frühstück. Wir lieben sie auch zum Mittag im Büro oder abends, wenn wir unsere Lieblingsserie streamen.

Tipp: Mach doch gleich ein bisschen mehr Hummus. Der schmeckt nämlich nicht nur auf einem Sandwich mit Rote-Bete-Hummus, sondern auch als Dip für Cracker oder Gemüse-Sticks. Wir nutzen ihn außerdem gern, um damit Salatsoßen zu verfeinern. Achte aber darauf, dass du den übrigen Hummus in sterilen Gläsern aufbewahrst. Diese solltest du unbedingt auskochen, damit Bakterien und Co. abgetötet werden. Nur so kannst du sicher gehen, dass sich der selbst gemachte Hummus lange hält.

Die Sandwiches mit Rote-Bete-Hummus schmecken besonders gut mit Sauerteigbrot. Um für Abwechslung zu sorgen, kannst du aber auch mal dunklen Körnerbrot oder Ciabatta verwenden. Und wie wäre es mit noch mehr Gemüse auf dem Sandwich? Neben Salat und Roter Bete passen auch knackige Möhren oder Avocado dazu.

