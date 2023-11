Rezepte für belegte Brote braucht die Welt nun wirklich nicht! Man beschmiert einfach ein Brot nach Wahl mit Butter oder Margarine, legt Belag drauf und dann kommt die nächste Scheibe Brot obendrauf. Fertig! Alle, die damit auf Dauer zufrieden sind, klicken sich jetzt einfach zum nächsten Rezept. Die Kreativen, Zweifler, Lernwilligen und Neugierigen bleiben jedoch und bekommen mit unserer wunderschönen Sandwichtorte nun die Stulle 2.0 präsentiert.

Die Sandwichtorte, auch als Brottorte oder Smörgåstårta bekannt, ist eine kreative Version des klassischen Sandwichs. Sie hat ihre Wurzeln in Schweden, wo die einzigartige Kreation in den 1960er Jahren entstand und sich seitdem auch in anderen Ländern zu einer beliebten Spezialität entwickelt hat.

Raffiniert geschichtete Sandwichtorte

Im Gegensatz zum herkömmlichen Sandwich besteht die Sandwichtorte aus mehreren Schichten Brot, die mit verschiedenen Füllungen und Belägen geschichtet sind. Die Füllungen reichen von Fleisch und Fisch über Gemüse bis hin zu Käse und Eiern. Für die äußere Schicht wird oft eine Mischung aus Frischkäse und Mayonnaise verwendet.

Ein weiteres charakteristisches Merkmal der Sandwichtorte ist ihre kunstvolle Dekoration. Wie in unserer Variante wird die Torte oft mit Gemüsescheiben, Schnittlauch und anderen Kräutern geschmückt. Das macht sie zu einem optischen Highlight bei deiner nächsten Party.

Natürlich ist die Verwendung von Toast für die Sandwichtorte keine Pflicht. Auch jedes andere Brot macht in ihr eine gute Figur. Wichtig ist letztlich, das Brot in die rechte Form zu schneiden und zu stanzen. Und falls die bunte Sandwichtorte deinen Schaffensdrang mit Toastscheiben nicht stillt, wird dieses Rezept für unsere Toaströllchen-Pyramide es sicherlich schaffen.

Sandwichtorte mit Frischkäse und Gemüse keine Bewertungen Rezept drucken Pin Recipe Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Kühlzeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 30 Minuten Min. Portionen 10 Stücke Zutaten 1x 2x 3x 12 Scheiben Toastbrot

200 g Kräuterfrischkäse

1/4 Gurke in dünnen Scheiben

150 g Kochschinken

2 EL Senf

120 g geriebener Käse

6 Radieschen in dünnen Scheiben

2 hartgekochte Eier in dünnen Scheiben

Basilikum gehackt

150 g Frischkäse

einige halbierte Cocktailtomaten

etwas frische Petersilie

Pfeffer

1 Bund Schnittlauch Anleitungen Entrinde alle Toastbrotscheiben und lege dann je vier von ihnen zu einem Quadrat. Nimm den Boden aus einer Springform (Durchmesser 20 cm) und nutze den Ring der Form, um aus dem Toastbrotquadrat einen Kreis auszustechen. Wiederhole das mit den übrigen Scheiben. Mit einem der Kreise legst du dann den Boden der Springform aus.

Streiche ein Drittel des Kräuterfrischkäses auf die Toasts, garniere den Frischkäse mit einer Schicht Gurkenscheiben und lege den Kochschinken obenauf. Bestreiche diesen mit einem Esslöffel Senf und bestreue alles mit der Hälfte des geriebenen Käses.

Lege einen neuen Toastbrotkreis aus und bestreiche ihn mit einem weiteren Drittel Kräuterfrischkäse. Belege diesen mit Radieschenscheiben, dann Ei, dem übrigen Reibekäse und streue das gehackte Basilikum auf. Dann legst du den übrigen Kochschinken aus und verstreichst noch einen Esslöffel Senf darauf.

Die letzte Schicht der Sandwichtorte besteht aus einem weiteren Kreis Toast und dem Rest Kräuterfrischkäse. Dann wird das runde Sandwich zwei Stunden gekühlt.

Löse die Sandwichtorte aus der Springform und bestreiche sie rundum vollständig mit Frischkäse.

Zum Schluss garnierst du ihre Oberseite mit Cocktailtomaten sowie weiterem Gemüse. Setze außerdem einige Blätter Petersilie in den Frischkäse und bestreue die Torte mit Pfeffer. Den seitlichen Rand garnierst du mit Schnittlauch, den du rundherum, wie Grashalme, in den Käse drückst.

