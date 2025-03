Der Dip für fast alles: Satay-Soße

Erdnusssoße geht immer, finden wir. Sie schmeckt zu asiatischen Gerichten, Nudeln oder – ganz nach Art der Niederlande – sogar zu Pommes. Ein Klassiker unter den Erdnusssoßen ist die Satay-Soße, die aus Indonesien stammt. Dafür brauchst du nur wenige Zutaten und ein paar Minuten Zeit. Komm, lass uns direkt loslegen!

Satay-Soße: köstlicher Klassiker

Satay-Soße ist in Indonesien auch als Sambal Kacang oder Pecel bekannt und aus der dortigen Küche nicht wegzudenken. Sie wird klassisch zu gegrillten Fleischspießen – auch Satay-Spieße genannt – serviert oder als Salatdressing verwendet. Ihr nussiger, leicht scharfer und starker umami-Geschmack wertet so gut wie jedes Essen auf, das mit ihr serviert wird. Erdnüsse wurden im 16. Jahrhundert in Indonesien eingeführt und sind seitdem ein fester Bestandteil der regionalen Küche.

Über den Kolonialismus gelangte Satay-Soße in die Niederlande und ist seither in der dortigen Küche verankert – wenn auch auf andere Art und Weise als auf der südostasiatischen Inselgruppe. In Holland isst man Erdnusssoße gern zu Pommes. Wer all in gehen möchte, kombiniert die Soße mit Mayo, rohen Zwiebeln und Ketchup. Klingt ungewöhnlich, schmeckt aber gut.

Wie auch immer du deine Satay-Soße verwenden möchtest, die Zubereitung ist immer gleich und immer gleich einfach. Erhitze etwas Öl in einem Topf und brate gehackten Knoblauch und Ingwer kurz an. Dann rührst du Erdnussbutter 🛒 ein und gießt ein wenig Kokosmilch dazu. Sojasoße und Limettensaft verleihen ihr eine leichte Säure und angenehmes umami. Damit die Soße richtig cremig wird, verrührst du alles gut und lässt es kurz köcheln. Falls sie zu dick ist, kannst du etwas Wasser dazugeben.

Fülle deine fertige Satay-Soße in sterile Gläser ab und stelle sie in den Kühlschrank. Dort hält sie sich problemlos mehrere Tage. Perfekt, wenn du ein schnelles Gericht zum Mittag- oder Abendessen anrühren möchtest. Auch einfrieren kannst du sie gut, am besten portionsweise. So hast du nach Bedarf immer eine Portion leckere, hausgemachte Soße zur Hand.

Erdnüsse schmecken deftig besonders lecker. Überzeuge dich selbst und bereite dir ein Erdnuss-Pesto zu oder schmore sie in einem westafrikanischen Erdnusseintopf. Auch eine Kürbis-Erdnuss-Suppe ist immer eine gute Wahl.

Satay-Soße Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Knoblauchzehe

1 EL neutrales Öl

1 TL Ingwer gerieben

3 EL Erdnussbutter cremig

200 ml Kokosmilch

1 EL Sojasoße

1 EL Limettensaft

1 TL brauner Zucker

½ TL Chiliflocken nach Geschmack

50 ml Wasser bei Bedarf zum Verdünnen Zubereitung Schäle die Knoblauchzehe und hacke sie fein. Erhitze das Öl in einem kleinen Topf und dünste den Knoblauch mit dem Ingwer für 1 Minute an. Füge die Erdnussbutter hinzu und rühre sie glatt.

Gieße die Kokosmilch dazu und rühre weiter, bis eine cremige Konsistenz entsteht.

Gib Sojasoße, Limettensaft, Zucker und Chiliflocken hinzu. Lass die Soße unter Rühren bei mittlerer Hitze 2–3 Minuten köcheln. Falls sie zu dick ist, rühre etwas Wasser unter, bis sie die gewünschte Konsistenz hat.

