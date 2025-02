Dieser Salat mit Sauerkraut und Apfel ist unser Highlight im Winter

Wir lieben Salat, und jeder, der behauptet, Salate wären langweilig, kennen nicht die Vielfalt der Zutaten und Zubereitungsmöglichkeiten. Dieser Sauerkraut-Apfel-Salat mit Karotte und Walnüssen zum Beispiel ist eine tolle Abwechslung, die wir uns mittags gern mal als Hauptspeise gönnen. Aber auch als Vorspeise oder Beilage ist dieses Rezept eine gute Wahl.

So gelingt ein Sauerkraut-Apfel-Salat

Mit wenigen Handgriffen ist der Sauerkraut-Apfel-Salat gezaubert. Und auch Zutaten braucht man keine Unmengen, sondern nur eine Handvoll. Neben Sauerkraut und Äpfeln benötigen wir noch eine Karotte, einige Walnüsse und Zitronen- sowie Orangensaft, Pflanzenöl, Salz und Pfeffer fürs Dressing.

Das Sauerkraut bekommen wir bereits fertig abgepackt im Supermarkt. Wenn du mal versuchen möchtest, es selbst zu machen, erklären wir dir gerne Schritt für Schritt, wie du Sauerkraut zubereiten kannst.

Wir beginnen nun damit, die Äpfel und die Karotte zu waschen. Möchtest du beides ohne Schale verwenden, kannst du diesen Schritt überspringen und die Zutaten stattdessen schälen. Danach raspeln wir sie klein, aus den Äpfeln schneiden wir vorher natürlich noch die Kerne heraus. Die Raspeln vermengen wir anschließend mit dem Sauerkraut in einer Schüssel.

Schon gewusst? Sauerkraut ist äußerst gesund, vor allem in der Erkältungszeit. Es versorgt den Körper mit Vitamin C und wichtigen Mineralstoffen, beinhaltet aber dabei nur wenige Kalorien. Es darf also gern öfter auf dem Speiseplan stehen. Wer Probleme mit der Verdauung hat, mischt aber am besten noch etwas Kümmel unter.

Im nächsten Schritt verrühren wir fix alle Zutaten fürs Dressing und heben es unter den Sauerkraut-Apfel-Salat. Für noch mehr Biss hacken wir zum Schluss noch ein paar Walnüsse, die wir über den Salat streuen, bevor wir ihn servieren. Die sind herrlich knackig und verleihen dem Gericht mehr Textur.

Isst du den Sauerkraut-Apfel-Salat als Hauptspeise, schmecken einige Scheiben frisches Baguette oder aromatisches Pumpernickel dazu. Probiere es einmal aus und lass dir diesen knackig-frischen Salat schmecken!