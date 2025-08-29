Sauerkraut-Auflauf mit Hackfleisch, Schmand und Käse

Sauerkraut gehört zu den echten Küchenklassikern. Schon Wilhelm Buschs Witwe Bolte wusste den fermentierten Kohl zu schätzen, vor allem, wenn er am nächsten Tag nochmal aufgewärmt wird. Auch wir halten viel vom Kraut und backen damit heute einen deftigen Sauerkraut-Auflauf mit Hackfleisch. Wenn du wissen willst, wie das geht, musst du einfach weiterlesen.

Rezept für Sauerkraut-Auflauf: sauer macht hungrig

Nicht nur Witwe Bolte aus dem Kinderbuch „Max und Moritz“ ist dem weißen Kohl verfallen. Auch Räuber Hotzenplotz, ebenfalls ein berühmter Kinderbuchstar, gönnt sich gern mal eine Portion davon, dazu gibt’s eine Bratwurst. Beiden würde sicherlich auch dieser Sauerkraut-Auflauf schmecken. Zwar kommt der ohne Bratwurst aus, dafür landet noch würzig angebratenes Hackfleisch in der Form. Beide Zutaten werden von einer fruchtigen Tomatensoße und einer cremigen Schmandsoße begleitet. Knuspriger, gebackener Käse bildet den krönenden Abschluss.

Vor allem, wer gern deftig speist, wird den Sauerkraut-Auflauf mit Hackfleisch lieben. Während das Sauerkraut zunächst im Topf vor sich hin köchelt, brutzeln Hackfleisch und Zwiebel gemeinsam mit passierten oder gehackten Tomaten in einer Pfanne. Diese Mischung kommt anschließend zuerst in eine gefettete Auflaufform, darauf Platz nimmt dann das Sauerkraut.

Aus Schmand, Sahne und Ei, abgeschmeckt mit ein paar Gewürzen, rührst du eine Soße an, die du über dem Sauerkraut verteilst. Und jetzt kommt noch geriebener Käse obendrauf. Zeit für den Ofen!

Während der Sauerkraut-Auflauf im Ofen ist, kannst du dir ja schon mal unsere anderen leckeren Ideen mit dem Kohl ansehen. Wir sind große Fans einer Sauerkraut-Lasagne, die den italienischen Klassiker neu auflegt. Unsere Sauerkrautpuffer sind extra knusprig und schmecken mit einem frischen Dip besonders gut. Aber nicht nur wir sind Fans der Zutat, auch in anderen Ländern ist sie beliebt. In Polen kocht man zum Beispiel den Eintopf mit Sauerkraut Bigos. Wir lassen uns jetzt aber erst einmal unseren Sauerkraut-Auflauf schmecken. Guten Appetit!